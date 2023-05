Vertenza Natuzzi, slitta il piano di rilancio: "L'andamento del mercato ha influito sui tempi di programmazione"

Slitta il piano industriale di rilancio della Natuzzi spa. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato il ritardo sulla prevista tabella di marcia "a causa dell'andamento del mercato che ha influito sui tempi di pianificazione".

La cabina di regia, riunita oggi a Roma presso il ministero, ha dovuto certificare lo slittamento del programma di recupero economico dell'azienda pugliese produttrice di divani. L'incontro con le Istituzioni, i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali, riporta l'Ansa, si è svolto in un clima positivo in cui sono stati illustrati i principali punti del piano industriale di rilancio della Natuzzi in Italia, supportato da un contratto di sviluppo di Invitalia e da strumenti a tutela del reddito dei lavoratori, concordati con il sindacato.

Il prossimo incontro della cabina di regia è programmato per fine giugno: in quella occasione saranno valutati il piano industriale e gli strumenti necessari per sostenerlo.