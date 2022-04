"Nave per la rigassificazione attiva nel primo semestre del 2023": l'annuncio del ministro Cingolani a Bari

Sarà operativa nel primo semestre del 2023 la prima nave per la rigassificazione. Ad annunciarlo, intervenendo al 'Live In' di Sky Tg24 in diretta dal Teatro Kursaal di Bari, è il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, confermando che sono in corso gli ultimi colloqui con Snam a riguardo.

"La nave - le parole del ministro, riportate dall'Ansa - la ormeggi dove c'è un tubo del gas e ce ne sono diversi in Italia, ci sono diversi punti di innesco". "La nave - ha rilevato - si compra o si affitta per 400-500 milioni, dà 5 miliardi di metri cubi l'anno e sappiamo che quando la transizione sarà andata avanti, la nave la mandi via".