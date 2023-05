Piazza Italia a rischio chiusura a Casamassima, i lavoratori: "Azienda pronta a rinnovare, ma nessuna risposta dal centro commerciale"

"Piazza Italia non vuole chiudere". I cartelli svettano sopra i manichini con i vestiti, per uno scenario ha del surreale nel punto vendita di Piazza Italia all'interno del Parco commerciale di Casamassima. Passano i giorni dopo gli annunci dei sindacati sulla possibile chiusura del negozio al termine dell'attuale contratto di affitto dello spazio, ma dal centro commerciale non arrivano conferme né in un senso né nell'altro, tanto che i 16 dipendenti hanno scelto di rendere pubblica la protesta, anche indossando magliette con slogan di protesta, spegnendo le luci delle vetrine e diffondendo una petizione pubblica per chiedere un dietrofront.

"La maggior parte di noi è entrata nel negozio 11 anni fa, prima con un contratto di apprendistato e poi, dopo due anni e mezzo, con un indeterminato. Nel mio caso parliamo di un full-time - racconta una commessa del negozio, che chiede di rimanere anonima - Fino a poco tempo fa il contratto di affitto degli spazi era stato rinnovato regolarmente, poi il Parco commerciale ha preso tempo perché c'era un progetto di riqualificazione degli spazi interni della galleria, che però ad oggi non è partito. E intanto, nonostante le richieste da parte di Piazza Italia, non c'è nessuna certezza sul rinnovo, lasciando 16 famiglie senza un futuro definito". Una situazione complessa, che ha portato il sindacato Uil ha lanciare un sit-in di protesta venerdì prossimo, tra le 10 e le 13, dopo la raccolta firme all'ingresso del negozio di domenica scorsa che, come raccontano i dipendenti, non sarebbe stata accolta particolarmente bene dalla direzione del Parco commerciale, essendo in concomitanza con un altro evento organizzato proprio in quell'area. "Nonostante la richiesta di fermare la protesta abbiamo continuato - assicurano - perché è diritto sindacale quello di scioperare. Abbiamo fatto anche richiesta alla Regione di un tavolo di confronto sulla vertenza sindacale e siamo in attesa di risposta, visto che il centro commerciale non ha mai risposto alla nostra prima richiesta di incontro con le organizzazioni sindacali".

Se il contratto dovesse arrivare a scadenza naturale entro l'inizio del 2023 e quindi Piazza Italia fosse costretta ad abbassare le saracinesche a Casamassima, dal brand campano di abbigliamento a costi popolari è comunque arrivata una rassicurazione sul futuro dei dipendenti: "C'è stata da parte loro piena disponibilità a riallocare tutti i dipendenti del negozio - ricordano - Il problema è che non sappiamo dove ci trasferirebbero e attualmente ci sono persone in maternità, una coppia comunque monoreddito e chi, come me, ha un mutuo da pagare. Non per tutti sarà quindi possibile accettare uno spostamento di sede, speriamo presto in una risposta da parte del Parco commerciale".