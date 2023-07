Starbucks a Bari, il locale in via Argiro sarà aperto al pubblico dal 27 luglio

Tutto pronto per l'apertura del primo negozio Starbucks in Puglia: la data è fissata per giovedì 27 luglio, a Bari, in via Argiro 112. Il giorno precedente, mercoledì 26 luglio, si svolgerà l'evento di 'pre-opening' con la presentazione dell'iniziativa commerciale che porta il celebre marchio di caffetteria americana nel capoluogo pugliese. La vera apertura al pubblico scatterà dal giorno successivo, giovedì 27 luglio.