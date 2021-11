Nella sede Cisl di Corato attivato lo sportello per la consulenza sulle problematiche scolastiche della Cisl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È già attivo, in Piazza Buonarroti,16 a Corato nella sede CISL comunale lo sportello per la consulenza sulle problematiche scolastiche. Chiunque ne avesse necessità potrà trovare consulenti dedicati ogni mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. All’interno della sede, la CISL Scuola Bari offrirà supporto su: · calcolo pensione e buonuscita; · ricorsi finalizzati alla tutela dei diritti dei lavoratori della scuola precari e di ruolo; · ricostruzione di carriera; · trasferimenti/utilizzazioni; · formazione (Docenti e ATA); · graduatorie precari docenti e ATA; · stato di servizio; · assistenza legale; · tutela di lavoratori fragili; · assistenza procedure concorsuali. “Quello di Corato è solo uno dei tanti sportelli - spiega Domenico Maiorano Segretario generale della CISL Scuola Bari- già attivati nostre sedi sindacali che offrono servizi e tutele a lavoratori e lavoratrici.” “Corato – aggiunge Maiorano - merita una grande attenzione non solo dal Sindacato e dalla Cisl Scuola in particolare, ma soprattutto dalle istituzioni che devono dare risposte a tutte le esigenze che la popolazione scolastica del territorio potrà avanzare ai nostri sportelli in termini di assistenza e, noi vogliamo continuare a dare il nostro supporto al territorio offrendo una serie di servizi essenziali”