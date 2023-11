La Puglia dell'arredo e del design in vetrina a New York: 18 imprese del territorio protagoniste di un doppio appuntamento

La Puglia dell'arredo e del design protagonista a New York con un doppio appuntamento: la mostra “Autentico. Design Made in Puglia”, nel Meatpacking District, cuore del commercio e della moda nella zona occidentale di Manhattan, e con la partecipazione di una delegazione di 7 imprese al Boutique Design New York (Bdny) il principale salone statunitense dedicato alla promozione dei prodotti di design per hotel, ristoranti e centri benessere, appuntamento imperdibile per i professionisti del settore arredamento del Nordamerica ed oltre.

L’esposizione, organizzata in collaborazione con Archiproducts (piattaforma dedicata al mondo del design), Agenzia Ice e Natuzzi, resterà aperta fino al 17 novembre 2023 per raccontare l’autenticità pugliese attraverso i prodotti di 11 imprese esposti in uno scenario fatto di installazioni e immagini che valorizzano la bellezza e la ricchezza culturale del territorio: la Puglia delle pietre, dei metalli, dei tessuti che diventano piastrelle decorate e divani dalle mille combinazioni, sedute fatte di sfere a imitazione degli atomi e tavolini dalle forme scultoree, chaise longue di marmo pregiato e rivestimenti murali che evocano antichi affreschi, superfici di pietra lavorata come fosse la trama di un tessuto, lampade che sembrano centrini e vasi dalle singolari forme geometriche.

Gli Stati Uniti rappresentano per la Puglia un partner importantissimo verso il quale sono stati esportati complessivamente beni per un valore di oltre 893 milioni euro nel 2022 e sono soprattutto il primo partner commerciale della Puglia proprio nel settore del legno-arredo con un fatturato export in crescita nel 2022 (rispetto al 2021) del 18,9%. Gli Stati Uniti apprezzano moltissimo la ricercatezza, il design e l’alta qualità dei materiali anche negli arredi “made in Italy” per il comparto alberghiero che è un importantissimo mercato di sbocco per i prodotti pugliesi.

“La partecipazione delle aziende pugliesi alla fiera BDNY – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – e il fuori salone con la mostra “Autentico” nel Meatpacking district, quartiere simbolo del commercio e della moda nella zona occidentale di Manhattan, ci ha consentito di valorizzare le imprese del nostro territorio che hanno saputo trasmettere al pubblico americano quella capacità del Made in Italy e del Made in Puglia di innovare, restando ben ancorati alle tradizioni. L’idea di offrire al tessuto imprenditoriale pugliese l’opportunità di creare reti e relazioni in un Paese come l’America, pioniere nei settori del design e dell’arredo, e farlo attraverso una importante collaborazione pubblico privato è stato senz’altro un’idea vincente. In questo senso, la collaborazione con Ice – Istituto di Commercio Estero, Natuzzi e Archiproducts, e la presenza del designer pugliese Fabio Novembre ci ha consentito di aprire delle porte e di vivere occasioni che solo un gioco di squadra può favorire”.

“Siamo molto contenti di celebrare la Puglia con la mostra “Autentico” e con la partecipazione delle imprese pugliesi al BDNY, una manifestazione che ci ha permesso di esporre i prodotti più ricercati e studiati per il mercato americano, selezionati immaginando la combinazione fra artigianalità, innovazione, trends, qualità e presentazione adatta alle esigenze di un mercato che è il primo al mondo – ha aggiunto il direttore di Ice Miami, Carlo Angelo Bocchi –. La presenza dell’assessore Delli Noci è stata un valore aggiunto, perché ha potuto toccare con mano i risultati della collaborazione pubblico privato, fondamentale per costruire un progetto molto apprezzato dalla stampa americana”.

“Tanto entusiasmo e tanto orgoglio – ha aggiunto Pasquale Junior Natuzzi, chief brand officer e direttore creativo del Gruppo Natuzzi – nel rappresentare il Made in Puglia non solo come vera manifattura e come cultura ma anche come heritage e visione sul futuro, perché si tratta di un valore che portiamo nella nostra quotidianità e nella passione che siamo certi possa fare la differenza nel mondo. Oggi lanciamo un nuovo sasso per creare e rafforzare la pugliesità nel mondo”.

Le imprese impegnate nella mostra “Autentico. Design made in Puglia”

Affreschi & Affreschi (Minervino di Lecce - Le); Dimarmo (Gioia del Colle - Ba); Fato Stone (Melpignano - Le); Marinelli Company (Altamura - Ba); News (Grumo Appula - Ba); Nuova Elettromeccanica (Sava - Taranto); Pavimenti dei F.lli Marra (Galatina - Le); Pimar (Cursi - Le); Research and Development Design Italia (Altamura - Ba); Scaffsystem (Ostuni - Br); T.w.s. Tipical World Stone (Ostuni - Br).



Le aziende della delegazione pugliese alla fiera Boutique Design New York (Bdny)

Canaletto Smart (Altamura – Ba); Cascade (Melpignano – Le); Ceramic’Arte (Veglie – Le); Gemitex (Andria – Bat); M&A (Altamura – Ba); Pimar (Cursi – Le); Tieffe 2008 (Noicattaro – Ba).