Nicola Diomede nuovo Coordinatore Provinciale Bari della Confederazione Italo-Europea per il Lavoro e l’Impresa

La nomina ad opera del Segretario Regionale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale con autorizzazione del Segretario Nazionale . Si inizia questa grande sfida con la nomina presso Confederezione Italo- Europea per il Lavoro e l’Impresa (C.I.E.L.I.). L’avv. Nicola Diomede impegnato sul territorio da diversi anni nel settore legale, attuale Presidente dell’associazione culturale e ricreativa, Apulia Attiva 21, è stato nominato coordinatore provinciale Bari CIELI dal Segretario Regionale Francesca Ozza . Il neo-coordinatore barese mettendo in capo la propria competenza e avvalendosi del supporto di una squadra di professionisti del settore, su tutto il territorio provinciale per attivare la capillare rete di “Cieli Point”, propedeutica alla diffusione delle attività di promozione dei servizi offerti dalla Confederazione sindacale in favore dei lavoratori e delle imprese. “Accetto con grande senso di responsabilità l’incarico affidatomi con la certezza di poter implementare una rete di servizi utili alle aziende e ai lavoratori dell’intero territorio provinciale Barese per essere da supporto ad un superamento della crisi, visto il momento e di azione che si basa sulla digitalizzazione innovazione e internazionalizzazione puntando ad una ripresa dell’ intero settore LAVORO’”. La Confederazione C.I.E.L.I. La Confederazione C.I.E.L.I. persegue lo scopo di rappresentare in modo univoco e moderno le esigenze del mondo del lavoro in costante evoluzione, dagli imprenditori ai lavoratori del settore pubblico e privato, in un’ottica di confronto democratico e ascolto con le istituzioni territoriali e nazionali. Francesca Ozza, nell’augurare buon lavoro alla nuova squadra barese, si dice certa che la nomina dell’avv. Nicola Diomede sia stata una scelta valida e concreta in quanto basata sulle competenze professionali ’impegno costante sul territorio vicino alle esigenze di imprenditori e dei lavoratori .“Ho accolto di buon grado -conclude -la proposta del Consiglio Direttivo Regionale, che ha deliberato a far decorrere la nomina dell’avv. Nicola Diomede, professionista di acclarata competenza dal giorno 8 marzo 2021