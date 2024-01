Dai centri della provincia a Bari in marcia con i trattori, la protesta degli agricoltori: "No alle politiche Ue"

Si sono mossi in corteo con i loro trattori da Noci, dove si erano radunati arrivando anche da altri centri della provincia, per raggiungere Parco Perotti a Bari. La protesta degli agricoltori, che in questi giorni sta interessando altre province d'Italia e della Puglia, raggiunge anche il Barese.

I manifestanti, con circa un centinaio di mezzi, hanno percorso anche la statale 100 e strade limitrofe, per poi dare vita a un sit-in a Parco Perotti. Una manifestazione spontanea e non annunciata, mirata in particolare a chiedere, come riporta l'Ansa, più da tutele dal governo e dall'Europa, e la modifica di alcune direttive Ue considerate troppo stringenti e penalizzanti per il settore. Tra queste, anche la messa al bando del gasolio agricolo dal 2026.