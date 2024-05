Sfida Bari-Napoli per la pizza più buona, due nuove aperture in centro: centinaia di appassionati in coda

Una sfida a suon di pizze: questa sera il centro cittadino è stato il teatro di una disputa culinaria fra la ricetta classica napoletana e la versione barese. Lo scontro (amichevole) è stato alimentato dall'apertura contemporanea di due nuove realtà: la pizzeria di Errico Porzio e il locale Brasciò.

Lo chef napoletano aveva promesso pizze gratis per questo primo giorno di attività. I baresi hanno mostrato di gradire l'idea: una lunga fila di appassionati della cultura culinaria partenopea ha riempito corso Vittorio Emanuele, strada che ospita il nuovo locale del celebre pizzaiolo.

A pochi metri di distanza, in via Re Manfredi, ha preso il via l'avventura di Brasciò, pizzeria di stampo prettamente barese. Anche in questo caso, la promessa di consegnare gratuitamente le prime 1500 pizze sfornate, ha trovato terreno fertile fra i concittadini che hanno affollato la stretta via del Borgo Antico nella quale è sito il locale. Fra i titolari della nuovo pizzeria c'è anche il giocatore biancorosso Nicola Bellomo.