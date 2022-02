Corso di laurea in Medicina alla Lum di Casamassima, c'è la data del test di ammissione: le prove il 12 aprile alla Fiera del Levante

Si terrà martedì 12 aprile, alla Fiera del Levante di Bari, la prova di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia A.A 2022/2023 della Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” di Casamassima.

L’elenco degli ammessi e l’orario - rende noto la Lum - saranno comunicati in via definitiva sul sito web dell'Università nella pagina dedicata al Corso di Laurea, entro una settimana prima dello svolgimento della selezione, unitamente all'elenco dei candidati ammessi.

Le domande di partecipazione alla prova di ammissione, cui lo scorso anno presero parte settecento candidati, possono essere presentate esclusivamente online, compilando l’apposito modulo presente sul sito web dell’Ateneo entro le ore 24 del 31 marzo 2022.

I contenuti e le valutazioni degli esiti della selezione sono ad opera del Cineca, il Consorzio Interuniversitario, partecipato anche dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che svolge servizi connessi alla somministrazione dei test per i Corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale.

Per lo svolgimento della prova, che consisterà nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla relativi a temi di cultura generale, di ragionamento logico, di biologia, di chimica, di fisica e matematica, sarà assegnato un tempo di 100 minuti.

La LUM potrebbe modificare i termini della procedura definita nel Bando qualora ciò dovesse rendersi necessario per motivi legati alla sicurezza sanitaria o a specifiche disposizioni ministeriali. In caso di rinvio della prova, l'Università potrà prorogare e/o riaprire i termini per l'iscrizione online alla procedura concorsuale.

Per la lettura del Bando completo e di ogni altra informazione utile, è possibile consultare il sito web della LUM e le pagine dedicate: www.lum.it/corso-di-laurea-magistrale-in-medicina-e-chirurgia-lm-41/