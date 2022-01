Un nuovo indirizzo di studio all’IISS “G. Salvemini” di Fasano: nel settore Tecnologico al via con Meccanica, Meccatronica ed Energia

Le vacanze di Natale hanno portato un dono alla comunità di Fasano e all'offerta formativa del territorio: un nuovo indirizzo di studio nel settore TECNOLOGICO con Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Con Deliberazione n. 2206 del 27/12/2021 la Giunta Regionale della Puglia ha istituito l'indirizzo ad integrazione della vasta offerta formativa dell'IISS “G. Salvemini” di Fasano.

Si tratta di una vera e propria innovazione nella formazione poiché la meccatronica permette di affrontare in modo organico e interdisciplinare, problematiche relative alla progettazione di sistemi complessi e fortemente integrati come robot, macchine utensili, dispositivi servocomandati per autoveicoli, aerei e altro ancora. È considerata una branca dell'ingegneria che integra tutte le discipline STEM : meccanica, elettronica, informatica del software, dell'automazione, della progettazione di sistemi.

Il diplomato Meccatronico, nelle sue competenze professionali, progetta, utilizzando la modellizzazione software 3D , prodotti, macchine e impianti e utilizza tecnologie di realtà aumentata per incrementare l'efficacia della manutenzione. Padroneggia un elevato livello di “comprensione digitale”, impiega e progetta nuove soluzioni anche di intelligenza ( Industria 4.0 ) e di data analytics per leggere in maniera critica e complesse le informazioni ricavate.

Tenuto conto che produttività, flessibilità e più del prodotto sono requisiti sempre determinanti nei più avanzati settori produttivi, il processo di progettazione tradizionale, caratterizzato da una rigida successione di fasi in cui gli aspetti meccanici, elettrici e informatici vengono trattati separatamente e sequenzialmente, non è più in grado di soddisfare queste esigenze. Pertanto l'approccio meccatronico, consente di lavorare in modo congiunto nei diversi processi di progettazione.

Il profilo del tecnico in Meccatronica trova quindi diffuso impiego in aziende del settore meccanico e automotive, della robotica, del campo biomedicale, elettronico ed elettrotecnico, ferroviario e aerospaziale e una contestualizzazione nelle aziende del comune di Fasano e dei comuni limitrofi per le possibilità di lavoro.

Il nuovo indirizzo di studio insegue e anticipa l'innovazione, la progetta, la gestisce e la rende visibile, diventa il cuore del nuovo paradigma industriale tra connettività, digitalizzazione e dispositivi smart.

Una grande possibilità per il nostro territorio per sognare in grande e scegliere il Salvemini.