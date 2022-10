Traffico crocieristico in crescita a Bari nel 2022, prevista costruzione di un nuovo porto per 'superyacht'

La crescita del turismo crocieristico e l'aumento degli ingressi 'via mare' nel capoluogo pugliese, saranno supportati dalla costruzione di un nuovo porto turistico per superyacht (fino a 100 metri), a fronte di un investimento di 36 milioni di euro, nell'ambito del progetto di riqualificazione del Molo San Cataldo. La notizia, come riporta l'agenzia Dire, è stata al centro del dibattito durante i lavori della quinta edizione di 'Adriatic Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail& Yacht', l'appuntamento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, in corso di svolgimento al terminal crociere di Bari.

Durante il convegno sono stati analizzati i numeri del settore: il porto di Bari, alla fine del 2022, dovrebbe registrare 1,1 milioni di passeggeri transitati, con un incremento del 10% rispetto agli scorsi anni. Per quanto riguarda il traffico crocieristico, il report 'Risposte Turismo', presentato in apertura dell'evento, prevede che i porti pugliesi dell'Adriatico debbano accogliere mezzo milione di passeggeri al termine del 2022: gran parte giungeranno negli scali marittimi di Bari e Brindisi.

Nel porto di Bari è prevista anche la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri su una superficie di circa 3mila metri quadrati: sarà anche un struttura polifunzionale, capace di ospitare anche conferenze e convegni.