Recruiting day per Blu Hotels: assunzioni su tutto il territorio nazionale di figure alberghiere

Il Gruppo “Obiettivo Tropici” opera nei servizi turistici nazionali e internazionali dal 1994, in collaborazione con altri importanti Tour Operator come Alpitour, Francorosso, Blu Hotels e offre servizi di animazione turistica e intrattenimento, nasce a Bari, ma ha sedi anche a Milano, Roma e Catania. L’azienda è alla ricerca di nuove figure del reparto alberghiero da inserire nelle strutture turistiche in Italia in collaborazione con Blu Hotels, primo gruppo alberghiero interamente presente sul territorio nazionale! Durante questa giornata potrai presentarti per svolgere un colloquio conoscitivo ed aspirare al lavoro dei tuoi sogni! Si ricercano figure quali: housekeeping, cuochi, camerieri, barman, ma anche addetti alla manutenzione e alla direzione e tanti altri. Potrai lavorare in resort di lusso nelle più belle location italiane in un ambiente stimolante e all'avanguardia. Tra le località: Puglia, Sardegna, Lago di Garda e molte altre. Ti aspettiamo dal 25 al 26 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 presso il Travelcafè experience in via Abate Gimma 160, Bari.