Nasce 'Officinedellusato': a Bari arriva la concessionaria di auto di seconda mano e Km zero

A Bari arriva la Concessionaria dell'Usato: dalla ventennale esperienza di vendita e assistenza della concessionaria Amicar (Seat, Skoda, Lexus, Cupra) nasce 'Officinedellusato'.

Vera e propria Concessionaria di vetture usate e Km zero multibrand, Officinedellusato, ubicata sulla S.S. 96 Km 119.800 a Modugno, si sviluppa su più di 15.000 mq di cui 3.000 coperti e sorge a pochi metri di distanza dalla sede storica della Concessionaria Amicar. La sua peculiarità è quella di offrire ampi spazi che permetteranno, non solo di visionare agevolmente il vasto assortimento di veicoli in pronta consegna, ma anche di ricevere l’assistenza tecnica in tutte le fasi del ciclo di vita della vettura attraverso il Reparto Service interno alla struttura.