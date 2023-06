Gli olivicoltori pugliesi riuniti a Bari contro la Politica Agricola Comunitaria: "Danneggia le nostre produzioni, siamo pronti alla mobilitazione"

"Riuniremo a Bari gli olivicoltori di tutta la Puglia. Questa Politica Agricola Comunitaria non va bene. Bisogna porre rimedio a 20 anni di distrazione della Pac che ha danneggiato l’olivicoltura italiana e, in particolare, quella pugliese che ne rappresenta quasi il 50%. Presenteremo le nostre proposte, rivolgendoci al Ministero dell’Agricoltura e alla Regione Puglia affinché prendano in mano il dossier e facciano tutto quanto è in loro potere per cambiare questo stato di cose. Non dovesse bastare, siamo pronti a una mobilitazione totale, fino al possibile ricorso alla Corte di Giustizia Europea". É questa la posizione dalle cinque maggiori organizzazioni dei produttori olivicoli di tutta la Puglia, che si riuniranno questo pomeriggio nel capoluogo pugliese.

Saranno presenti a Bari l’Apo 'Associazione Provinciale Olivicoltori' di Foggia; l’Apol, 'Associazione Produttori Olivicoli di Lecce', 'Oliveti Terra di Bari', 'Terre di Ulivi', 'Assoproli' e 'Società Cooperativa Agricola Aproli Bari'.

Secondo le valutazioni dei produttori locali, con la nuova Politica Agricola Comunitaria, e in virtù di un peggioramento progressivo e costante nelle ultime due decadi, gli olivicoltori pugliesi hanno perso il 66% delle risorse un tempo destinate a sostenere e rafforzare una filiera fondamentale del comparto primario italiano e mondiale. Per questo motivo oggi, le maggiori associazioni dei produttori olivicoli di tutte le province pugliesi hanno convocato un incontro sul 'Disastro Pac: prospettive per una nuova riforma del settore olivicolo'.

Sono 5 i punti-proposta della piattaforma di rivendicazione degli olivicoltori pugliesi: dalle modifiche agli eco-sistemi a quelle inerenti al sostegno accoppiato al reddito. All’interno della piattaforma di rivendicazione, un elemento prioritario sono le deroghe e gli interventi che spettano alla Regione Puglia, che dovrà farsi carico del dossier in tempi rapidi, entro la fine di giugno, facendosi portavoce dei propri olivicoltori.

Negli ultimi 20 anni, e con la nuova Pac la situazione è ulteriormente peggiorata, l’Europa ha scelto di ridurre drasticamente i sostegni e le risorse un tempo destinati a una coltura intensiva come l’olivo, dirottando gli aiuti sulle colture estensive. "Gli olivicoltori pugliesi esprimono una forte preoccupazione su efficacia, equità e applicabilità degli interventi contenuti nel Piano strategico della Pac per il quinquennio 2023-2027 - spiegano le associazioni dei produttori olivicoli pugliesi in una nota - Per questo rivolgiamo al Ministero dell’Agricoltura e alla Regione Puglia un accorato appello, chiedendo l'introduzione di modifiche e di deroghe, tali da migliorare e rendere fruibili le politiche di sostegno a favore del settore. Così come sono stati concepiti gli eco-schemi, il sostegno accoppiato al reddito e il Fondo AgriCat generano criticità dal punto di vista operativo e comportano pesanti conseguenze negative".

Al forum regionale dell’olivicoltura pugliese, gli olivicoltori di tutta la Puglia presenteranno delle proposte da indirizzare ai decisori istituzionali per modificare i punti più controversi e dannosi del Piano strategico della Pac 2023-2027.