Svolta ex Om Carrelli di Modugno: firmata la cessione del capannone a Selectika, "ora si può partire con gli investimenti"

C'è la firma sulla cessione dello stabilimento della ex Om Carrelli di Modugno alla Selectika per riconvertirla in impianto che consentirà di 'rivalorizzare' plastiche e vetro da raccolta differenziata. Un momento di svolta per 128 lavoratori che da ormai 10 annni attendono una svolta nella vicenda.

A darne notizia è il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia: "Ora l'azienda - dice - potrà dare avvio al piano industriale che prevede investimenti per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro e il ricollocamento degli ex dipendenti. È una gratificazione per un lavoro che abbiamo iniziato sin dal nostro insediamento, in una proficua collaborazione con Regione Puglia, Comitato Sepac, sindacati e tutti gli attori istituzionali - attuali e passati - che a vario titolo hanno contribuito a questo risultato positivo. Non abbiamo mai smesso di dimostrare la nostra vicinanza a tutti i lavoratori, anche impiegando risorse a tutela e a difesa dell'immobile spesso depredato e vandalizzato, garantendo la massima collaborazione istituzionale".



"È stato un percorso arduo e difficile - rimarca Bonasia - che oggi segna una tappa fondamentale soprattutto per il futuro degli ex dipendenti e della riconversione dell’azienda. L’impianto di Modugno, che si occuperà di rivalorizzare plastiche e vetro da raccolta differenziata, rappresenterà una delle piattaforme più tecnologicamente avanzate sull’intero territorio nazionale, progettata per aderire perfettamente agli obiettivi di circolarità previsti dalla Green Economy. A breve saranno assunti i primi quattro lavoratori con funzioni di sorveglianza ed entro marzo 2022 altri otto. Nel frattempo saranno avviati i tirocini formativi per la ricollocazione di tutti gli altri ex dipendenti. Continueremo a seguire la vicenda con grande attenzione senza far mancare il nostro supporto ad azienda e lavoratori".