Vertenza Palace, battuta d'arresto sulla cassa integrazione: la società chiede la fine del presidio

Via libera alla firma per la cassa integrazione, ma solo a patto che l'immobile sia sgomberato, e cioè che i lavoratori pongano fine al presidio all'interno dell'hotel Palace. Una condizione, quella posta ieri al tavolo della task force regionale dalla società Palace eventi, che di fatto ha segnato una battuta d'arresto nella trattativa. L'incontro, dunque, si è concluso con un nulla di fatto, con i sindacati che questo pomeriggio incontreranno i lavoratori, per fare il punto della situazione.

La volontà resta quella di riprendere il dialogo con Palace eventi, per assicurare la cassa integrazione ai 46 dipendenti diretti del Palace, ma valutando la situazione a 360 gradi: non solo lo stesso accordo sulla cigs, dunque (con la relativa richiesta della società) ma anche l'aspetto relativo alle effettive prospettive di ricollocazione dei lavoratori. Per questo, l'attenzione dei sindacati è rivolta anche all'altro fronte, ovvero quello del confronto con Saiga, società proprietaria dell'immobile.

"In queste ore - spiega Marco Dell'Anna (Uiltucs Uil) cercheremo di capire che margini ci sono per recuperare la discussione con Palace, atteso che dal presidente della task force abbiamo avuto risposta chiara ed esaustiva rispetto al confronto che dobbiamo avviare con urgentemente con Saiga per la continuità occupazionale. Da ciò che sappiamo ci sono già quattro manifestazioni di interesse, con relativa disponibilità alla vicenda occupazionale, ma questo confronto va avviato".