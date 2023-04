Pasqua a tavola, in Puglia la colomba batte l'uovo di cioccolato. Il 42% delle famiglie prepara dolci in casa per risparmiare

La colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito dei pugliesi durante le feste di Pasqua: i dati riportati da Coldiretti Puglia dopo un'indagine condotta nei mercati dei contadini di 'Campagna Amica', riferiscono che più di quattro famiglie su 10 (42%) quest'anno prepareranno in casa i dolci tipici del periodo. L'effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina e il rincaro del carrello della spesa sono i fattori che hanno generato la crescita dei costi dei prodotti di pasticceria.

Negli acquisti pasquali la colomba è presente quest’anno nel 69% delle tavole, sei punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata (63%). La novità, evidenzia un'indagine di Coldiretti e Ixe, è rappresentata dal ritorno della cucina casalinga 'fai da te' con la riscoperta dei dolci della tradizione. Una tendenza spinta dal caro prezzi che non ha risparmiato i prodotti di pasticceria, legato soprattutto agli aumenti dei costi energetici. Nelle famiglie si è così tornati ai fornelli recuperando antiche ricette, a partire da quelle della tradizione contadina.

Tornano grandi protagoniste delle tavole pasquali pugliesi le specialità locali, a Bari si torna di moda la classica scarcella: gli ingredienti per questo caratteristico dolce sono semplici. Uova, farina, latte e olio danno vita ad una pasta frolla speciale. Le scarcelle sono piccole ciambelle ricoperte di glassa di zucchero (il naspro), a forma di cuore, cerchio, cestino o colomba. Generalmente la scarcella barese viene decorata con delle uova sode dipinte, granella e confettini colorati (c’è chi aggiunge anche ovetti di cioccolato).

I taralli dolci vengono serviti nei giorni di Pasqua come dolce di fine pasto o regalati come buon auspicio. Hanno la forma classica di una piccola ciambella, sono morbidi, profumati e ricoperti da una glassa fatta soltanto di acqua e zucchero.