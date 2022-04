Pasquetta tra picnic e gite fuori porta per il 35% dei pugliesi, boom di presenze negli agriturismi

La Pasquetta dei pugliesi? In tanti, nonostante il tempo incerto, non hanno rinunciato a picnic e gite fuori porta. Il 35%, per la precisione, secondo l'analisi di Coldiretti Puglia: un dato che, rimarca l'associazione, "evidenzia la voglia di evasione dei cittadini dopo che gli ultimi due Lunedì dell’Angelo che seguono la Pasqua erano stati caratterizzati dalle misure di restrizione imposte dalla pandemia".

Ma se molti pugliesi hanno scelto il ritorno alla tradizionale scampagnata, una percentuale simile (il 36%) ha preferito trascorrere una giornata in relax a casa propria. Seguono, stando ai dati elaborati da Coldiretti Coldiretti/Ixe’, coloro che hanno optato per una visita a parenti e amici (20%). In percentuale più ridotta, coloro che sono partiti in vacanza o che sceglieranno di visitare un museo.

Tra i piatti più gettonati nei picnic del Lunedì dell’Angelo ci sono – sottolinea la Coldiretti – lasagne, pasta alla forno, agnello, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano però – precisa la Coldiretti regionale – polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la “cucina del giorno dopo” favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi.

Il ritorno alle tradizioni della Pasquetta 'premia' anche gli agriturismi pugliesi che, secondo i dati di Coldiretti-Terranostra, registrano un Lunedì dell'Angelo da "tutto esaurito", "con i turisti e consumatori che hanno deciso di pranzare a tavola in un agriturismo che offre l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città nel verde senza rinunciare alla comodità e alla protezione garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna". "Molte delle 900 aziende agrituristiche presenti in Puglia – conclude la Coldiretti – si sono attrezzate per la giornata con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero di Campagna Amica".