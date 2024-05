Policlinico di Bari, scatta il piano assunzioni: "In programma l'inserimento di 380 lavoratori"

Sarà rafforzata in maniera particolare la componente dei medici con l’arrivo di 179 nuovi specialisti. Sono 380 le nuove assunzioni programmate al Policlinico di Bari nei prossimi mesi. La Giunta regionale ha definito i piani assunzionali 2024 e 2025, prevedendo 293 nuovi innesti in organico nell'ospedale del capoluogo pugliesi. A questi numeri si aggiungono altre 87 unità di personale, le cui procedure di inserimento lavorativo sono state già avviate: si tratta di medici, infermieri, tecnici e altre figure professionali.

"L'incremento del personale ci permetterà di potenziare i percorsi oncologici, il centro trapianti, le attività chirurgiche e diagnostiche, la telecardiologia, il percorso materno infantile, con nuove unità in arrivo all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, di rafforzare l’area internistica e quella critica, con anestesisti e medici di emergenza". Con queste parole il direttore generale dell’azienda ospedaliera Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, sottolinea le aree in cui i nuovi ingressi programmati potranno contribuire a rispondere in maniera più efficace alle necessità dei pazienti, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità delle cure.

"Ringrazio il governo regionale che ha riconosciuto il nostro lavoro, concedendo all’azienda anche una premialità in termini di spazi di assunzione - conclude Sanguedolce - Si crea un’opportunità per tanti giovani medici di entrare in una grande azienda ospedaliera universitaria, la loro motivazione e le loro competenze potranno contribuire a dare nuovo impulso alla nostra attività".