Una campagna di comunicazione per lanciare la Puglia nel turismo di qualità: ecco il 'Piano Media' della Regione

La Puglia si promuove come destinazione turistica autentica ed esperienziale, grazie al 'Piano Media Estero e Italia'. Dalla Bbc alla Cnn, da Eurosport ai principali aeroporti Internazionali, metro e tram italiani, passando per The New York Times, Vogue, Vanity Fair, Elle, Le Figarò, National Geographic, Der Spiegel, El Compresa, Condé Nast Traveller, The Guardian, e per la prima volta The Asahi Shimbun in Giappone. Il filo conduttore della narrazione seguirà gli ambiti di Mare, Sport, Natura e Benessere, Enogastronomia, Arte e Cultura, Borghi, Wedding Destination, con l'obiettivo di perseguire la destagionalizzazione dei flussi e avviare la promozione della prossima stagione.

Il 'Piano Media Estero ed Italia', è presentato in mattinata in conferenza stampa nella Sala di Jeso presso la Presidenza della Regione Puglia. Sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia, Gianfranco Lopane, e il direttore generale Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Luca Scandale.

"I percorsi di internazionalizzazione sono sempre stati al centro della strategia regionale da qualche lustro, è una delle colonne portanti delle politiche del turismo pugliese - ha dichiarato l'assessore Lopane - Lo sarà ancor di più all'interno della nuova programmazione che stiamo aggiornando, perché ci interessano molto alcuni mercati da consolidare, quelli su cui abbiamo già cominciato a lavorare in questi anni, assieme a questi stiamo toccando nuove nuovi mercati che per noi sono assolutamente di riferimento e questo processo comincia a portare dei risultati significativi. Nel maggio di quest'anno i flussi e le presenze straniere sul territorio regionali sono arrivati al sessanta per cento della presenza totale, un dato assolutamente significativo per una regione che ormai è diventata destinazione internazionale. Questo Media Plan, uno dei più importanti in termini di sforzo che la Regione Puglia sta mettendo sul campo, ci darà ancora di più la possibilità di essere presenti in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, l'Australia, ma anche con un occhio all'Oriente con nuove iniziative che verranno in Paesi che per noi possono rappresentare un una prospettiva di lavoro, penso per esempio al Giappone o alla Cina. Siamo passati da prodotti di comunicazione molto generalisti a prodotti molto verticali, infatti quello che verrà veicolato attraverso questa media plan sono degli spot che parlano dei prodotti turistici della Puglia. Non vogliamo ragionare unicamente secondo quelli che sono gli indicatori quantitativi, la Puglia avrà sempre di più un approccio qualitativo, per questo, oltre ai percorsi di internazionalizzazione a cui facevo riferimento e a progetti che permetteranno di allargare la stagione turistica, noi dobbiamo lavorare sulla qualificazione della nostra offerta. Questo passa attraverso la formazione, le politiche legate al personale, le risorse che con programmi che hanno portato ricadute notevolissime. Ci piacerebbe sviluppare un'idea di turismo che passi soprattutto attraverso la felicità dei pugliesi, perché il rapporto fra turisti, fra cittadini temporanei, cittadini residenti dev’essere sempre più equilibrato".

"È senza dubbio la più grande campagna internazionale della Regione Puglia con 'WeAreInPuglia' in tutte le testate giornalistiche più importanti, dal New York Times a Der Spiegel e Le Figarò, passando per le grandi testati giornalistiche televisive come Cnn, Bbc, Eurosport - ha sottolineato il direttore di Puglipromozione, Luca Scandale - La Puglia si promuove sui mercati internazionali cercando di destagionalizzare l'offerta, soprattutto perché in questo periodo, con il nostro clima, possiamo accogliere turisti, questo è anche un invito a tutti i pugliesi a riscoprire le spiagge libere ora che si può andare al mare ancora volentieri".