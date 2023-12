Apre la 'Scuola barese di commercio': due mesi di formazione gratuita per negozianti esperti e aspiranti imprenditori

La sperimentazione partirà verso metà gennaio, con un programma bimestrale che vuole porsi un obiettivo specifico: creare la nuova classe commerciale del domani. È la 'visione' della Scuola di commercio barese, progetto lanciato dal Comune di Bari nell'ambito del DUC - Distretto urbano del commercio, in accordo con Confcommercio Bari Bat e Confesercenti Bari.

Non solo lezioni in presenza, ma anche workshop itineranti nei negozi della città fino alla fine di febbraio, per portare l'esempio dell'imprenditoria di successo anche a chi si affaccia per la prima volta in questo mondo. Non a caso la Piccola scuola di commercio è gratuita - con accesso su prenotazione e si rivolge anche a chi ha già esperienza nel settore commerciale e vuole migliorare le proprie conoscenze, avvicinandosi a tutte le sfide che internet e il commercio di prossimità offrono. "Se anche un colosso dell'ecommerce come Amazon - ha ricordato durante la presentazione a Porta Futuro Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari Bat - sta aprendo strutture fisiche nelle città più turistiche, allora vuol dire che il paradigma del commercio sta cambiando. E gli imprenditori devono seguirlo".

"Questo progetto si pone in continuità con i bandi con cui il Comune di Bari supportano la piccola e media imprenditoria - aggiunge a BariToday l'assessore al Commercio Carla Palone - come Un negozio non è solo un negozio, che da pochi giorni è ripartito nella sua seconda istanza, ma anche Bari Artigiana e Impresa Prossima. Chi oggi è intervenuto per l'incontro può anche informarsi su questi incentivi al commercio che continuano a riscuotere grande successo". Sono oltre 200 gli esercizi commerciali già attivi sul territorio, come ha aggiunto Roberto Covolo del Comune di Bari, che hanno offerto iniziative collaterali gratuite (corsi di formazione, eventi, scontistiche per specifiche categorie di clienti, servizi ai cittani) in cambio di un finanziamento per ristrutturare i propri spazi con la prima edizione di 'Un negozio non è solo un negozio'.

Il calendario delle attività

Questo è il calendario completo della prima sperimentazione della Scuola barese del Commercio:

- 15 gennaio 2024 - ore 15:00-17:00 1° incontro di Formazione - docenti e operatori commerciali locali condividono conoscenze e esperienze, gettando le basi per lo sviluppo di esercizi commerciali di successo;

- 22 gennaio 2024 - ore 15:00-17:00: 2° incontro di Formazione approfondisce ulteriormente le tematiche affrontate nel primo, offrendo agli interessati ulteriori strumenti e competenze.

- 29 gennaio 2024 - ore 15:00-17:00: 3° Incontro di Formazione completa la fase formativa, fornendo agli aspiranti commercianti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato locale.

- 11–13 febbraio 2024: 'Il Negozio Barese' - Laboratorio Intensivo dedicato al confronto e alla costruzione di idee, offrendo l'opportunità di lavorare su progetti concreti e stimolare la creatività imprenditoriale.

- 18 febbraio 2024: Iniziativa 'Negoziante per un Giorno' rappresenta un'occasione unica per sperimentare direttamente l'esperienza di gestire un negozio, comprendendo le sfide quotidiane e le opportunità del settore.

- Il 28 febbraio 2024: pubblicazione di una ricerca che analizza le caratteristiche distintive del modello di commercio barese, evidenziando il suo contributo allo sviluppo economico e sociale della città.