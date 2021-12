Nuove scuole e interventi di riqualificazione, dal Pnrr 348 milioni per la Puglia: "Sfida per gli amministratori, spendere presto e bene le risorse"

Dai fondi per la realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell'infanzia alle risorse destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione degli istituti scolastici. Ammontano complessivamente a 348 milioni i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati al sistema scolastico pugliese.

“Esprimo grande soddisfazione per le risorse messe a disposizione del sistema scolastico pugliese. - ha commentato il delegato Anci Puglia all'Istruzione e sindaco di Santeramo Fabrizio Baldassarre. - Adesso tocca a noi sindaci pugliesi cogliere queste opportunità con progetti di qualità e correttamente dimensionati, a beneficio delle nostre comunità”.

Per il presidente Anci Puglia Domenico Vitto: "E' fondamentale cogliere le opportunità del PNRR per innovare a livello infrastrutturale il nostro sistema scolastico regionale. Una sfida importante per gli amministratori locali del sud, dobbiamo riuscire a spendere presto e bene le risorse disponibili per ridurre il divario infrastrutturale con il nord. Per i Comuni restano elementi indispensabili, la semplificazione delle procedure e l'utilizzo di personale qualificato per lo sviluppo dei progetti, temi su cui Anci nazionale è in costante dialogo con il Governo."

Nel dettaglio, i fondi previsti per la Puglia sono così suddivisi: 49.704.810,08 euro per la costruzione di nuove scuole; 189.895.098,24 € per la realizzazione di nuovi asili nido; 41.230.638,70€ per la realizzazione di nuove scuole per l'infanzia; 20.560.681,83€ per aumentare la disponibilità di mense scolastiche; 13.222.279,10€ per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola; 34.988.125,88€ per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. A breve, saranno pubblicati gli avvisi pubblici cui i Comuni saranno chiamati a partecipare. E’ possibile presentare la propria candidatura entro le suddette date: 18 febbraio 2022 per Asili nido e scuole di infanzia; 8 febbraio 2022 per la costruzione di nuove scuole; 28 febbraio 2022 per la realizzazione di mense e di infrastrutture per lo sport a scuola; 22 febbraio 2022 per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole.