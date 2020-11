Cantieri aperti gli studenti e ricerca scientifica sul campo, il Politecnico di Bari sigla accordo con Ance Giovani

Politecnico di Bari e Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Giovani insieme per "nuove attività di ricerca e sviluppo tecnologico". E' stato siglato questa mattina un accordo quadro, con l’obiettivo di "incrementare e rendere più efficaci le esperienze sul campo di studenti e neolaureati supportando, contemporaneamente, le aziende del territorio nei processi di innovazione".

Il progetto - spiegano dal Politecnico - prevede tirocini di studenti nelle imprese e nei cantieri, gruppi di studio e tesi di laurea interdisciplinari, in modalità open innovation. L’idea, infatti, è sviluppare, in laboratori sul campo in cui saranno coinvolti studenti, ricercatori e imprenditori, idee progettuali da mettere a disposizione delle comunità nelle due province. L’obiettivo finale è avviare un masterplan per la rigenerazione delle aree urbane. Saranno coinvolti nel progetto gli studenti del Politecnico, in particolare quelli di Architettura e Ingegneria Civile, neolaureati, assegnisti e dottorandi di ricerca, con la supervisione di tutor scelti tra i docenti e ricercatori delle aree di studio di riferimento.

«Ora più che mai, dobbiamo investire nei nostri giovani talenti, per costruire un ecosistema dell’innovazione e dare così un contributo importante alla ripartenza del Territorio e del Paese» ha commentato il rettore Cupertino. «Dalla collaborazione con gli imprenditori – ha aggiunto il rettore – ci aspettiamo un reciproco arricchimento su temi strategici in questo momento. Le università e, in particolare i Politecnici – ha concluso Cupertino – hanno il preciso dovere di collaborare attivamente ad uno sviluppo urbano nel segno dell’efficienza tecnologica, della bellezza architettonica e della sostenibilità ambientale».

«Vogliamo creare le condizioni – ha dichiarato Mazzitelli – per avere tra qualche anno un master plan per la rigenerazione urbana del territorio barese e della Bat. Lo step finale a cui vorremmo approdare – ha aggiunto il presidente del Gruppo Giovani Ance – è un evento in cui condividere con le istituzioni tutti gli studi concepiti per migliorare i nostri territori in tema di parcheggi, aree verdi, viabilità green, strutture sportive, rifacimento di piazze, restauro di contenitori culturali e ogni altro intervento per rendere le nostre città sempre più smart e inclusive».

Le imprese associate al Gruppo Giovani di Ance Bari e Bat, che ospiteranno gli studenti del Politecnico nei tirocini più coerenti con i loro corsi di studio, saranno già presenti in questi giorni al Virtual Career Fair del Poliba, in programma per il 10 novembre prossimo, in un apposito stand virtuale in cui offriranno tirocini aziendali; un modo quindi per iniziare a rendere operativo l’accordo quadro.