Nuovo Polo Tecnologico di Bari, Lutech investe 10 milioni di euro per lo sviluppo: previste 500 assunzioni in 5 anni

Previsti investimenti per altri 10 milioni di euro, oltre ai 14 già programmati, per lo sviluppo del Polo Tecnologico di Bari. Il Gruppo Lutech, azienda che opera nei servizi dell'High Tecnology, ha annunciato oggi l'erogazione dell'ulteriore fondo durante l?inaugurazione di 'Mile', il Polo di Innovazione Tecnologica creato all?interno del Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis, a Valenzano.

Il finanziamento ampliato favorirà la nascita di progetti di ricerca nella tecnologia 'quantum', lo sviluppo di soluzioni basate sull?Intelligenza Artificiale, la partecipazione ai partenariati estesi ed agli ecosistemi dell?innovazione. Sarà realizzato, inoltre, un nuovo data center per la gestione della formazione, delle assunzioni, della ricerca e dello sviluppo. Il ventaglio di iniziative prevede anche l'intervento degli atenei pugliesi: in particolare, l'Università degli Studi di Bari si occuperà di favorire il coinvolgimento dei ricercatori, il trasferimento tecnologico e l?avvio di start up.

La prima serie di investimenti di 14 milioni di euro prevedeva il finanziamento di soluzioni innovative e concrete, in ambito Fintech, Energy, Loyalty, Life Science e Agrifood. Per la formazione di giovani e per lo sviluppo di questi settori, sono strategiche le collaborazioni con il Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Lum, ma anche con gli istituti tecnici presenti sul territorio. Il Gruppo Lutech prevede inoltre la realizzazione di un nuovo data center presso la struttura 'Recas' del Campus universitario, oltre all?assunzione nel capoluogo pugliese di 500 tecnici nel prossimo quinquennio.

"L?investimento che presentiamo oggi non è il risultato di una congiuntura fortunata, ma il frutto di anni di lavoro, di concertazione, di risorse investite e competenze valorizzate - ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro durante l'inaugurazione del Polo Tecnologico Mile - Abbiamo investito sulle infrastrutture, sulla capacità delle nostre istituzioni di essere efficienti e competenti, sulle nostre università affinché rappresentassero il valore aggiunto per questo territorio. Spero che il Polo di innovazione tecnologica del gruppo Lutech entri di diritto in questo ecosistema e che, da oggi, la vostra presenza qui, il vostro lavoro, il valore che offrirete all'area metropolitana di Bari, così come la capacità di attrarre nuovi investimenti, ci aiutino a scrivere un?altra storia di questo Sud, dove non esiste solo il clima mite, il buon cibo e il mare pulito, ma anche una delle più importanti aree di sviluppo dell?Ict d?Europa?.