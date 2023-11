Ponte di Ognissanti senza pienone di turisti a Bari. Federalberghi Puglia: "L'occupazione delle camere sotto il 20%"

Pochi turisti trascorreranno in città il ponte di Ognissanti. A confermare la scarsità delle prenotazioni alberghiere nel capoluogo pugliese è Francesco Caizzi, presidente di Federalberghi: "Le percentuali di occupazioni nelle strutture anche a Bari sono veramente basse, ovvero sotto il 20 per cento".

Pochi quindi scelgono di dormire in città, magari preferendo un soggiorno veloce con rientro in giornata. Numeri ben lontani per la Puglia da quelli nazionali: "Nel resto d'Italia le prenotazioni si attestano positivamente, come negli scorsi anni - prosegue Caizzi - Noi invece da ieri siamo praticamente vuoti". Difficile avere una certezza su quali possano essere i motivi che hanno portato a questi numeri, sebbene per un periodo limitato come il ponte festivo di Ognissanti, ma da Federalberghi Puglia si attendono i dati dell'Osservatorio regionale sul turismo di Puglia Promozione per poter pensare a possibili contromosse in vista del - ben più lungo - periodo festivo natalizio. "Ora non possiamo fare altro che prendere atto della situazione - aggiunge il presidente Caizzi - I momenti di fermo ci possono essere".

Possibile pensare a promozioni specifiche per attirare il turismo? "Con questi numeri che promozioni potrebbero fare gli albergatori? È la stessa situazione dei titolari dei negozi di abbigliamento che non riescono a vendere la merce invernale a causa delle alte temperature". "Vedremo nei prossimi giorni che succederà - conclude il presidente di Federalberghi Puglia - finché questa situazione si limita solo a un periodo breve come questo e la situazione a livello nazionale è diversa non possiamo che attendere. Bisognerà fare un ragionamento sul perché certe categorie sono state più colpite rispetto ad altre".