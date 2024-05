Bari città più per anziani che per giovani: la classifica Qualità della Vita de Il Sole 24 Ore

Bari non è una città a misura di bambini e ragazzi, ma offre più servizi per gli anziani: è quanto emerge dalla ricerca de Il Sole 24 Ore sulla Qualità della Vita nei capoluoghi di provincia italiani.

Per quanto riguarda i più piccoli, Bari ottiene un 71° posto su 107 città in classifica. Tra i dati più negativi, spicca lo spazio abitativo medio in mq per abitante (102° posto), la 78esima posizione per Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia e un 74° per sport e praticanti. Bene, invece, la presenza di pediatri e profettioniti ogni mille residenti 0-14 anni (30esimo posto), la disponibilità di edifici scolastici con palestra (21° posto), e un ridotto numero di delitti denunciati nei confronti dei minori ogni 10mila abitanti (25° posto).

Decisamente meno soddisfacente la performance nella graduatoria dedicata ai giovani (18-35 anni), con un 93° posto complessivo. Bari è 92esima variazione dei residenti giovani nel 2023 sul 2019, 87esima per aree sportive in mq dedicate a residenti nella fascia 18-35 anni e 88esima per l'età media al parto del primo figlio. Tra i numeri migliori invece, un 36° posto per matrimoni celebrati ogni mille abitanti, 40° posto per laureati nella popolazione 25-39 anni e 31° per imprenditorialità giovanlile

La classifica premia un po' di più il capoluogo pugliese per i servizi e la qualità della vita dei cittadini anziani: a Bari ci sono poche persone 'sole', dato che porta la città al 4° posto nazionale. Tredicesima piazza, invece, per esposti riguardanti l'inquinamento acustico e trentaduesima per consumo di farmaci contro la depressione. Bari è invece agli ultimi posto per utenti dei servizi sociali comunal (102esima) e biblioteche ogni 10mila residenti anziani (106° e penultimo posto).