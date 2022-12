Grimaldi Lines potenzia i collegamenti tra Puglia e Grecia: "Scalo sempre più strategico"

Un potenziamento dei collegamenti sulla linea Ro-Ro Venezia-Bari-Patrasso, che diventerà giornaliero e non più solo tre volte a settimana, introducendo due ulteriori navi Grimaldi nei porti di Bari e Brindisi per la logistica e il trasporto dei passeggeri: è quanto presentato nel corso di una conferenza nel porto di Bari intitolata "La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa” in collaborazione con il Gruppo Grimaldi e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Un'altra presentazione avverrà il 7 dicembre alle 11 a Brindisi, a bordo di una delle navi Grimaldi.

In particolare, il Gruppo Grimaldi potenzia due linee fondamentali per il turismo e il trasporto merci intermodale: la linea Venezia-Bari-Patrasso, dal prossimo gennaio 2023, verrà servita quotidianamente (adesso conta 4 transiti a settimana), grazie all’impiego di una quarta nave Ro-Ro Grimaldi a Bari. La linea Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso, già da questo mese, potrà inoltre fare affidamento su un servizio plurigiornaliero grazie all’impiego di una seconda nave Ro-Pax Europa Palace.

Le due iniziative, che hanno visto l’intervento di numerosi esperti e autorità del settore, confermano l’impegno del Gruppo sul territorio pugliese, in linea con la “Strategia Blu 2030” che mira a concretizzare una visione di sviluppo del mare affrontando le sfide di crescita, di protezione dell’ambiente e di innovazione del sistema produttivo anche grazie agli importanti hub portuali del Mar Adriatico Meridionale e del Mar Ionio, e alle aree ZES ad essi connesse. L’impegno di Grimaldi riguarda anche la formazione con l’intento di avvicinare i giovani alle professioni marittime attraverso accordi di collaborazione con Scuole Superiori ed ITS, per far fronte a un’importante disoccupazione giovanile che solo nel Sud Italia raggiunge il 40%.

“Abbiamo presentato - spiega l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia - un potenziamento dei collegamenti sulla linea Ro-Ro Venezia-Bari-Patrasso, tale che diventerà un collegamento giornaliero e non più solo tre volte a settimana. Questo significa potenziare e rendere sempre più efficienti i collegamenti marittimi tra Italia e Grecia – ha detto l’assessore Maurodinoia –, togliere dalla strada un sempre maggior numero di mezzi pesanti, a tutto vantaggio della sicurezza e della riduzione delle emissioni inquinanti. Tutto questo permetterà alla Puglia di essere protagonista delle Autostrade del mare e di porre sempre più solide basi per l’attuazione della “Strategia Blu 2030”. Da tempo Regione Puglia e AdSP MAM lavorano fianco a fianco all’obiettivo comune di realizzare infrastrutture portuali più moderne, efficienti ed ecosostenibili, rendendo i porti pugliesi sempre più attrattivi sia per il trasporto turistico che per la logistica. Oggi si conferma in tutto il suo valore anche la collaborazione con Grimaldi Group che ha voluto investire nei porti pugliesi offrendo ulteriori opportunità di crescita economica e sviluppo al nostro territorio".

“I nostri porti si confermano hub nevralgici, intermodali e sostenibili- commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Lo attesta l’Unione Europea che ha previsto il prossimo ingresso di Bari sulle reti strategiche Ten-t, corridoio Baltico-Adriatico, la seconda direttrice transeuropea che attraverserà il nostro scalo dopo il corridoio scandinavo mediterraneo che da Helsinki arriva a La Valletta; lo dicono le statistiche, e lo conferma l’attenzione del Gruppo Grimaldi, prima compagnia al livello mondiale per il traffico veicolato con navi Ro-Ro, che ha deciso di investire ulteriormente sui porti di Bari e di Brindisi. Nel capoluogo di regione, il posizionamento di una quarta nave Ro-Ro sulla linea Venezia-Bari-Patrasso trasformerà la frequenza del collegamento da tre volte alla settimana a giornaliero; nella città Messapica, invece, entrerà in linea l’Europa Palace, una delle navi più capienti e più belle della flotta Grimaldi, che si aggiungerà all’Igoumenitsa e che, oltre a coprire la rotta Brindisi-Igoumenitsa, raggiungerà anche Patrasso. Uno sforzo significativo del gruppo armatoriale che premia i nostri investimenti e la nostra vision di sviluppo. Una volta completate le opere di infrastrutturazione programmate nei due scali-conclude Patroni Griffi- le potenzialità di crescita saranno esponenziali ”.

“Da sempre il cabotaggio internazionale e nazionale offerto dal Gruppo Grimaldi nell’Adriatico rappresenta un ponte tra Italia e Grecia, come è dimostrato dalle centinaia di mezzi che partono ogni giorno dai porti di Bari e di Brindisi e che, con investimenti su misura, come quelli promossi oggi, continuerà a crescere. In linea con il programma “Strategia Blu 2030”, Grimaldi incentiva fattivamente l’intermodalità marittima che rappresenta una leva di sviluppo nonchè la più immediata alternativa per coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Circa 200mila camion sono stati sottratti dalle strade, nel 2022, grazie all’operatività di Grimaldi nella regione. Siamo felici di rafforzare il nostro impegno sulle Autostrade del Mare in Puglia proprio per continuare a contribuire alla tutela di un ecosistema ambientale unico, alla crescita del turismo e allo sviluppo economico di un territorio a cui siamo particolarmente legati” ha dichiarato Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group e Presidente di Alis.

Quello di Bari è uno scalo strategico per il Gruppo Grimaldi che ha visto crescere di oltre il 30% i volumi imbarcati (2022 su 2021), pari a circa 50.000 camion in più. Questa modalità ha permesso un decongestionamento delle autostrade, eliminando oltre 1,5 milioni di tonnellate di merci dalla strada, con un considerevole risparmio in termini di esternalità negative e tasso di incidentalità. Con l’introduzione di una nuova nave, che si traduce nell’impiego di quattro navi Ro-Ro Grimaldi in totale a Bari, il servizio garantirà 12 partenze settimanali da Venezia per Bari e da Bari per Patrasso, con la possibilità di imbarcare settimanalmente 3.500 camion. Oltre a un risparmio in termini di emissioni climalteranti, si registrano ricadute positive sull’occupazione e a livello di efficientamento economico: la via del mare consente di sopperire alla mancanza di personale viaggiante su strada e agevola un risparmio economico per le aziende di trasporto e logistica, incidendo positivamente sui prezzi finali dei beni al consumo. Si tratta di un servizio intermodale integrato, in quanto i camion che ogni giorno viaggiano dall’Europa Centrale (Germania) verso Venezia via treno, potranno proseguire via mare da Venezia a Bari per poi raggiungere la Grecia grazie alle linee Grimaldi, con la possibilità di sottrarre fino a 180.000 mezzi pesanti all’anno dalle autostrade italiane.