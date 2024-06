Un nuovo collegamento marittimo tra Puglia e Croazia: dal porto di Bari salpa la Dalmacija

Partirà per la prima volta questa sera, dalla banchina 12 del porto di Bari, la nave Dalmacija, della Compagnia di Navigazione Jadrolinija, che fino al prossimo 26 ottobre collegherà il capoluogo pugliese con Dubrovnik. A darne notizia è l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

La nuova linea regolare per il trasporto di passeggeri e carichi rotabili tra il Sud Italia e la Croazia prevede dieci viaggi settimanali, con un tempo di transito di sei ore e mezza per attraversare il Mar Adriatico. La Dalmacija, acquistata dalla Fjord Line per 18 milioni di euro, è la nave più grande mai operata dalla compagnia Jadrolinija.

La “Dalmacija” sarà in grado di offrire ai passeggeri, su 8 ponti, i servizi di due ristoranti, tre bar, un barbecue, un’area giochi per i più piccoli e ponti aperti. Con una lunghezza di 134,4 metri, una larghezza di 24 metri e un pescaggio di 5,7 metri, la nave è equipaggiata con due motori 8ZA40S Sulzer diesel da 25.662 CV (18.875 kW), due eliche, due eliche di manovra e due pinne stabilizzatrici, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. Costruita nel 1993 presso il cantiere navale Bruce Shipyard di Landskrona e rinnovata nel 2014 nei cantieri Lindø a Rauma, in Finlandia, la Dalmacija può ora trasportare 1.800 passeggeri e 370 automobili.

"Il nuovo collegamento marittimo tra la Puglia e la Croazia rappresenta - sottolinea il presidente dell'Autorità portuale Ugo Patroni Griffi - un ponte vitale che unisce culture, economie e comunità e rafforzando i legami storici e aprendo nuove opportunità di crescita e scambio tra le due regioni".