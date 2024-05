Al via a Bari la stagione crocieristica di Msc: "73 scali in tutto l'anno, partenze anche d'inverno"

Con l'arrivo della nave Armonia è partita questa mattina la stagione crocieristica di Msc a Bari, che quest'anno vedrà un'importante novità: Bari, infatti, sarà il primo porto dell'Adriatico da cui partiranno crociere della compagnia ogni settimana anche d'inverno.

Una "vera e propria rivoluzione", che vedrà l’arrivo di crocieristi nel capoluogo pugliese ogni settimana per 12 mesi all’anno. Grazie a questa programmazione, che prevede ben 73 scali a Bari, le navi della Compagnia movimenteranno oltre 200.000 crocieristi. Inoltre, considerando anche la forte crescita delle crociere MSC a Brindisi con 33 toccate, la Puglia si conferma una regione strategica per la compagnia, con ben 106 scali e quasi 280.000 crocieristi movimentati nel 2024.

“Oggi è una giornata storica per MSC Crociere, perché inauguriamo a Bari una stagione crocieristica che non terminerà alla fine dell’estate, ma continuerà per 12 mesi l’anno. Un nuovo passo verso la destagionalizzazione delle vacanze nel Mediterraneo, con un imperdibile itinerario invernale inedito che da Bari porterà ogni settimana gli ospiti sul versante orientale del Mare Nostrum fino ad arrivare a Istanbul” ha spiegato Beppe Lupelli, Area Manager di MSC Crociere. “Possiamo dire che siamo tornati per restare perché da adesso le nostre navi non andranno più via da Bari. Siamo sicuri che la nostra scelta contribuirà a dare una spinta importante al turismo invernale su tutto il territorio, così come è già avvenuto in altre città che si affacciano sul versante tirrenico”.

“MSC consolida e rafforza, su Bari e su Brindisi, la propria presenza e questo ci inorgoglisce e ci sprona a continuare l’opera di infrastrutturazione dei nostri porti, per renderli sempre più performanti e avveniristici”, commenta il Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Tito Vespasiani. “La Compagnia attira sul nostro territorio migliaia di crocieristi che scelgono Bari come home port, ovvero porto di imbarco, per iniziare la loro crociera. Chiaramente” conclude il Segretario generale “le ricadute per tutto il territorio sono enormi. L’industria delle crociere produce benefici tangibili, non solo in termini economici ma anche in termini di visibilità e di attrattività turistica”.

Oltre a MSC Armonia, arriveranno a Bari nelle prossime settimane anche MSC Opera e MSC Splendida che proporranno entusiasmanti itinerari settimanali alla scoperta delle mete più suggestive del Mediterraneo orientale. Al termine della stagione estiva, le 3 unità lasceranno il posto a MSC Sinfonia, che da Bari salperà per tutto l’inverno ogni sabato verso Grecia e Turchia, con tappe a Katakolon (Olympia), Atene, Kusadasi, Istanbul per poi tornare in adriatico prima a Trieste e poi a Bari la domenica successiva pronta a ripetere l’itinerario con nuovi ospiti a bordo.

Per celebrare l’arrivo di oggi di MSC Armonia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo, accolte dal comandante della nave, Pietro Scarpato. Tra le autorità presenti, Carla Palone, Assessore alla Città Produttiva e al Mare del Comune di Bari, l’Ammiraglio Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica e Comandante del porto di Bari, Tito Vespasiani, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale, oltre ad altri rappresentanti istituzionali del porto di Bari.

La nave partirà da Bari in serata per dirigersi verso Venezia Marghera, Dubrovnik (Croazia), Kotor (Montenegro), Corfù (Grecia) e Zacinto (Grecia), prima di tornare a Bari domenica prossima. La nave ripeterà questo stesso itinerario fino a metà ottobre.