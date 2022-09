Il Porto di Bari primo nell'Adriatico per transito di passeggeri: 800mila presenze nel 2022

Alla fine del 2022 Bari si confermerà primo porto in Adriatico per passeggeri movimentati su rotte internazionali con quasi 800mila presenze, davanti a Durazzo e Ancona che lottano per la seconda posizione con circa 690.000 unità. I confortanti dati saranno diffusi e commentati, come riportato dall'Ansa, nella quinta edizione di 'Adriatic Sea Forum', in programma a Bari giovedì 6 e venerdì 7 ottobre prossimi.

Oltre 3 milioni di croceristi sono transitati per i porti dell'Adriatico, con un crescita del 232% negli ultimi 12 mesi. Il risultato dell'ultimo anno è comunque inferiore ai livelli prepandemici che registravano 5,7 milioni di passeggeri movimentati nel 2019. La previsione per la chiusura d'anno vede l'Italia confermarsi al primo posto per numero di passeggeri movimentati con 1,36 milioni, pari al 40% del totale, davanti a Croazia (900.000 passeggeri) e Grecia (560.000).