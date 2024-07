Centri per l'impiego in Puglia, la Giunta regionale approva il Piano per il potenziamento: stanziati 40 milioni di euro

In arrivo più di 40 milioni di euro per il potenziamento del Centri per l'Impiego in Puglia. La Giunta regionale ha approvato ieri il Piano Straordinario che prevede la riforma delle politiche attive del lavoro sul territorio locale.

Il Piano,inizialmente finanziato con le risorse ministeriali, è stato allineato con la regolamentazione nazionale e comunitaria dopo la definizione degli investimenti finanziati a valere sul Pnrr.

Le nuove risorse corrispondono a 20.585.874 euro, quota assegnata alla Regione Puglia a titolo di Nuovi Progetti Pnrr, e a 23.527.786 euro quale saldo delle risorse assegnate alla Regione Puglia da fondi ministeriali per il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego.