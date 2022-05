Nove maestri artigiani premiati in Fiera: una giornata di eventi dedicati al settore

Una giornata dedicata all'artigianato e alle eccellenze pugliesi in Fiera del Levante, con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e sostenere il settore. Durante la cerimonia svoltasi questa mattina a Bari sono stati anche premiati 9 maestri artigiani. Si tratta di un titolo nato con la legge regionale del 19 giugno 2018 n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola" attraverso la quale la Regione Puglia ha voluto promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni di categoria del comparto dell'artigianato, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura. Un progetto che ha tra gli obiettivi principali quello di incoraggiare il ricambio generazionale attraverso il trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l'innovazione tecnologica di processo e prodotto e l'interscambio di competenze per ridare slancio e nuova linfa a mestieri che rischiano di scomparire.

Tra i nove maestri artigiani ad aver ricevuto il titolo, ci sono anche quattro baresi: Annamaria Antonella Bellini di Castellana - per lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino - Giuseppe Berardi , Paolo Berardi e Giandomenico Berardi di Ruvo per la produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari. La premiazione è stata poi seguita dalla presentazione del Volume “Puglia Fare è Sapere - Eccellenze dell’artigianato artistico regionale”, a cura di Roberto Lacarbonara, edito da Sfera Edizioni (Bari), un progetto editoriale ricco di immagini dal forte potere evocativo che raccontano i prodotti della creatività artigianale e promuovono la bellezza della regione Puglia.

“È un momento molto favorevole per il nostro artigianato – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico – che, finalmente, inizia a ricevere grandi apprezzamenti in giro per il mondo. Per questa ragione, la Regione Puglia è al lavoro per rispondere efficacemente a due esigenze: da una parte tutelare e incentivare l’artigianato anche attraverso misure specifiche di sostegno, dall’altra valorizzarlo in un contesto internazionale, come abbiamo fatto in occasione della nostra partecipazione a Expo Dubai e come intendiamo fare anche attraverso la promozione della pubblicazione presentata oggi”.