Apulian Sustainable Innovation Award 2023, aperte le candidature al premio per le aziende pugliesi

Un'opportunità per celebrare le innovazioni eccellenti del territorio pugliese e rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento per un futuro più efficiente, equo e sicuro. Da oggi, giornata nazionale del risparmio energetico, sarà possibile per le aziende presentare la propria candidatura al 'Premio Apulian Sustainable Innovation Award' promosso da Confindustria Puglia, con il patrocinio di Confindustria Nazionale e con la collaborazione tecnica di Lega Ambiente Puglia, Università di Bari Dipartimento di Chimica, Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo della Puglia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Arpa Puglia e Federchimica.

L'evento, giunto alla terza edizione, si svolgerà il 30 giugno 2023 e vedrà l'assegnazione di 5 categorie di riconoscimenti: Miglior prodotto Ecosostenibile, Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile, Miglior Innovazione Ecosostenibile, Miglior Iniziativa ambientale e Sociale, Miglior collaborazione per lo sviluppo sostenibile e tutela ambientale. Sarà, inoltre, consegnato il premio speciale 'Start-Up & Apulian Sustainable Innovation Award'.

Per partecipare al 'Premio Apulian Sustainable Innovation Award 2023', le aziende dovranno presentare la propria candidatura fino al 28 aprile 2023, compilando il form online sul sito web ufficiale.

“Il Premio - spiega Amedeo Borriccelli, coordinatore del Gruppo Tecnico Chimica di Confindustria Puglia - nasce per offrire un riconoscimento e valorizzare le start-up, piccole, medie, e grandi aziende che hanno saputo cogliere le sfide ambientali come opportunità di sviluppo economico e sociale e contribuire all'aumento della diffusione di buone pratiche orientate allo sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030. Questa iniziativa vuole contribuire a creare un contesto favorevole alla ricerca e sviluppo per tutte le realtà imprenditoriali che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale".

“Nelle nostre aziende - dichiara Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia - il concetto di sostenibilità è intrinsecamente connesso con quello della trasformazione digitale e dell’innovazione e sempre più permea tutti gli ambiti delle imprese. Questo premio è un importante riconoscimento destinato a tutte quelle innovazioni che dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali e che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità del progetto".