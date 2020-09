'Best managed companies', l'azienda Master Italy ottiene per il secondo anno consecutivo il premio della Deloitte

Master Italy, azienda conversanese che si occupa di progettazione e produzione di accessori per serramenti in alluminio, ottiene per il secondo anno consecutivo il premio 'Best managed companies'. Si conferma così tra le 59 aziende italiane d'eccellenza, secondo la classifica stilata da Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia e tra le prime società di revisione al mondo.

Il Premio - precisa una nota - nato per "supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance", rappresenta un prestigioso riconoscimento di Deloitte alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, internazionalizzazione.

Il Gruppo Master

Il Gruppo Master, presente in 58 paesi del mondo e base a Conversano, dove sono impiegati 290 addetti, progetta e realizza in house il 97% della propria produzione di accessori e componenti ad alta tecnologia per serramenti in alluminio. L'azienda, oltre all'innovazione continua di prodotto e di processo - è detto ancora nella nota - si è affermata negli ultimi anni come modello virtuoso di economia circolare, attraverso politiche diffuse di responsabilità ambientale (Master è la prima azienda del settore a definire una metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 e certificata dal Green Building Certification Institute), importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo (il laboratorio di ricerca Master Lab è partner dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR) e innovative politiche aziendali e di welfare (programma People, attività extra-lavorative e sostegno alle famiglie attraverso un programma di borse di studio per i figli dei dipendenti).

"Le aziende premiate in questa terza edizione del Best Managed Companies - si legge in una nota diffusa da Deloitte - hanno dimostrato non solo l'eccellenza nei sei pillar metodologici alla base dell'iniziativa, ma anche grande capacità e resilienza nell'affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 in atto"