Nel nome e nel ricordo di Sandro Ambrosi: premio nazionale per giovani imprese del Sud a impatto sociale

In occasione dell'anniversario della morte di Sandro Ambrosi, Confcommercio Bari-BAT promuove il Premio nazionale “Alessandro Ambrosi – Giovani imprese del Sud a Impatto Sociale”. Questo prestigioso riconoscimento è stato istituito per onorare la memoria e l’esempio associativo di Alessandro Ambrosi, e per selezionare e promuovere le migliori esperienze e prassi aziendali nel Sud Italia che hanno contribuito a diffondere i valori della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e dell’inclusione. Sandro Ambrosi è ricordato con affetto e rispetto per il suo impegno nel rendere ogni luogo una casa e ogni gruppo di persone una famiglia. Le sue parole, "Cominciate con il necessario, farlo il possibile e vi ritroverete a fare… l’impossibile!!! Forza e Coraggio", risuonano come un incoraggiamento eterno per tutti coloro che cercano di fare la differenza attraverso la propria attività imprenditoriale. Il Premio è rivolto alle nuove generazioni di imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti del Sud Italia che si siano distinti per il loro impegno nella sostenibilità e nell'innovazione. Il regolamento del Premio disciplina i requisiti e le modalità attraverso cui è possibile proporre candidature di imprese alla premiazione. Le imprese che si sono impegnate in progetti di responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale sono invitate a partecipare. Partecipare al Premio rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare storie d’impresa che possono essere d’esempio sia a livello locale che nazionale. Le candidature sono aperte e le imprese interessate possono consultare il regolamento per partecipare al seguente link: https://confcommerciobari.it/2024/06/13/regolamento-premio-nazionale-ambrosi/ Confcommercio ricorda Sandro Ambrosi non solo come un grande imprenditore, ma anche come una figura ispiratrice che ha sempre creduto nel potere del cambiamento e dell'innovazione. Attraverso questo Premio, il suo spirito e i suoi valori continuano a vivere, ispirando nuove generazioni di imprenditori a perseguire l'eccellenza e a contribuire positivamente alla società. “Il Premio – spiega il Presidente di Confcommercio Bari-BAT Vito D’Ingeo - è più di un semplice riconoscimento; è un modo per continuare a celebrare la vita e l'eredità di un uomo che ha dedicato la sua vita a fare la differenza. A lui dobbiamo tutti tanto ed è un modo perché venga ricordato e apprezzato soprattutto dalle nuove generazioni” GRAZIE, Sandro Ambrosi, per aver reso ogni luogo una casa e ogni gruppo una famiglia.