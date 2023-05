Presentati da Confcommercio Bari i riconoscimenti delle attività storiche e di tradizione, alla presenza di numerosi titolari di attività storiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sono poco più di 200 le attività nel territorio di Bari e BAT che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento derivante dall'Avviso Regionale delle "Attività storiche", il cui obiettivo è riconoscere le attività storiche e di tradizione territoriali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese. Le numerose attività tra cui lo storico Marnarid di Bari dei fratelli Sifanno con oltre 160 anni di attività, che hanno raccolto l’invito di Confcommercio del territorio e che, avendo partecipato al bando riceveranno i primi riconoscimenti di negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico e saranno così inserite nell’apposito elenco regionale. I risultati di questa attività, resi possibili grazie al lavoro capillare che ha coinvolto per le istruttorie, la rete delle associazioni territoriali Confcommercio, sono stati presentati nella sede di Confcommercio a bari da: Vito D’Ingeo Vice Presidente Confcommercio Bari–BAT, Leonardo Volpicella Direttore Confcommercio Bari BAT e Leo Carriera presidente CAT Confcommercio Bari. Ospiti numerosi titolari di attività dell’intero territorio di BARI e della BAT. Una soddisfazione enorme per tutti, tra loro Patrizia Teresa Lucamante dello storico negozio di via Manzoni a Bari, e poi commercianti di Ruvo, Bisceglie, la Signora Maria Matarrese titolare di negozi di artigianato locale ad Alberobello, che ha raccontato con grande amore di aver avuto rapporti commerciali con principi e vip di ogni paese italiano ed estero. “Questi riconoscimenti sono una spinta per le attività a continuare a credere nel lavoro che svolgono negli anni – ha detto Leo Volpicella Direttore di Confcommercio Bari BAT - in cui la passione ha superato le mille difficoltà. Un riconoscimento identificativo importantissimo! che consentirà a queste realtà di beneficiare di numerosi interventi tra cui contributi a fondo perduto ai titolari delle attività, agevolazioni per l’accesso al credito, agevolazioni, premialità o riduzioni per tributi regionali. Queste imprese hanno resistito a una serie di sollecitazioni che hanno ricevuto soprattutto negli ultimi anni e continuano ancora operare sul territorio nelle varie tipologie di attività che rappresentano. Grazie ai CAT è stato possibile e lo sarà ancora poter inviare la domanda per il riconoscimento della loro attività storica che li vede impegnati da almeno 30 anni sul territorio.” “Attraverso l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato dello scorso mese di luglio, che Confcommercio Bari-BAT ha presentato in maniera capillare in tutti i Comuni, - ha aggiunto Vito D’Ingeo Vicepresidente di Confcommercio Bari-BAT - e finalizzato, con la legge regionale 30/2021, a riconoscere le attività storiche e di tradizione che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese, saranno inseriti nell’elenco regionale numerose attività che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all’interno dei mercati su aree pubbliche; che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.” “Con questo riconoscimento – conclude Leo carriera presidente del CAT Confcommercio Bari BAT -si vuole dare una testimonianza attiva di queste attività che ancora sono in attività. La metà di queste attività sono tra l’altro ancora in essere, lavorano sul territorio. Delle numerose attività che hanno ottenuto il riconoscimento molte sono attività storiche "Patrimonio di Puglia", con almeno 70 anni di attività, e le attività storiche con almeno 40 anni di attività. Luoghi in cui l’accesso offre il ricordo di attimi di un tempo che non c’è più, di un’era che ha lasciato in eredità forme, dinamiche e colori che oggi definiremmo forse “vintage”, capaci di risvegliare emozioni e curiosità” Il bando per l'accesso all'albo regionale è ancora aperto fino al 31 ottobre e pertanto le aziende in possesso dei requisiti potranno presentarne domanda gratuitamente attraverso il Cat Confcommercio Bari BAT.