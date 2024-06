L'Italia dei parchi si racconta a Gravina: tutto pronto per la rassegna 'Biodiversa'

La Puglia dal cuore verde, fondata sui parchi e sulle variegate attrazioni naturali, sarà raccontata, dal 21 al 23 giugno, in una rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, alla biodiversità, ai paesaggi mozzafiato e alle tradizioni secolari. È questo l'obiettivo dell'evento 'Biodiversa' che si svolgerà nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia. Attraverso la manifestazione la Regione Puglia vuole incentivare un turismo sostenibile e green come mezzo di valorizzazione dell’offerta turistica.

L’evento è stato presentato questa mattina a Bari alla presenza l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane e il sindaco di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca.

È stato, inoltre, sottoscritto un accordo di cooperazione è stato sottoscritto dal Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura, dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione e dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana-Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, con il Parco nazionale dell’Alta Murgia che, fra l’altro, proprio nel 2024 celebra il ventennale della sua istituzione.

"Attraverso 'Biodiversa' apriamo un nuovo percorso di valorizzazione - ha dichiarato l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane - che mette al centro i Parchi, da tutelare e preservare, ma al contempo da rendere fruibili per turisti e residenti nel rispetto dei cicli della natura. Il prodotto turistico legato a Sport, Natura e Benessere, nel segno del turismo lento e sostenibile, contribuisce a rendere ancora più attrattiva la Puglia durante tutto l’anno. Insieme al nostro mare, all’arte e alla cultura, all’enogastronomia, al Mice e al wedding, definisce un’offerta ricca di opportunità, con esperienze che continueremo a potenziare in termini di servizi. In quest’ottica, particolarmente significativa, la sinergia con l’Assessorato all’Ambiente e con l’ente Parco dell’Alta Murgia, che conferisce forza ad un’attività che, ne sono certo, andrà oltre questa tre giorni di incontri e potrà rappresentare un modello di collaborazione e organizzazione vincente".

Il territorio regionale pugliese è caratterizzato dalla presenza di 2 parchi nazionali, 3 aree marine protette, 16 riserve statali, 13 parchi naturali regionali, 7 riserva naturali regionali. Aggiungendo a tali aree protette i siti della Rete Natura 2000 la parte a terra della Regione interessata da istituti di protezione naturalistica supera il 24% dell’intero territorio regionale.

"Biodiversa non è una semplice rassegna - ha commentato l’assessora all’Ambiente, Serena Triggiani - ma rappresenta un momento importantissimo per celebrare la biodiversità e gli ecosistemi in questo particolare momento storico in cui la tutela della biodiversità e degli ecosistemi per le future generazioni ha assunto rango costituzionale. Per la nostra Regione è un’ulteriore opportunità di affiancare il Governo italiano nelle sfide del prossimo futuro rappresentate dall’esigenza di fornire il doveroso contributo al raggiungimento dei target comunitari definiti nella strategia europea per la biodiversità. Ovvero costruire una rete coerente di Aree Protette terrestri e marine con il raggiungimento dei target del 30% di aree protette da istituire a terra e a mare, e del 10% di aree rigorosamente protette; ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini, con il raggiungimento del target del 30% di ripristino dello stato di conservazione di habitat e specie, in particolare attraverso l’attività condotta a scala regionale inerente gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000. Le aree protette di Puglia rappresentano una straordinaria ricchezza naturalistica paesaggistica culturale e sociale e una straordinaria risorsa ambientale. Essi racchiudono non solo natura ma anche benessere e salute, economia e sport. La Regione ha voluto garantire la sua partecipazione attraverso l’azione strategica di un accordo di Cooperazione tra Regione Puglia, con gli Assessorati all’Ambiente e alla Cultura, Puglia Promozione e Parco dell’Alta Murgia. Questo accordo nasce dalla viva volontà congiunta di valorizzare i Parchi di Puglia, celebrando lo stretto connubio tra natura e un tipo di turismo sostenibile e green".

"La relazione tra tutela della biodiversità nelle aree protette e l’impatto delle attività agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura trova in Puglia una combinazione possibile - ha ricordato, a margine l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - che garantisce presidio attivo del territorio e cura costante di queste aree, fondamentali per i nostri ecosistemi e la nostra economia. Durante Biodiversa saranno protagonisti in una serie di show cooking i prodotti dell’enogastronomia pugliese, un chilometro zero vero, fatto di alimenti di qualità, certificati e sani, che rappresentano anche una tradizione alimentare da far conoscere alle nuove generazioni".

"Con un programma ricco e articolato - ha dichiarato il presidente del Parco, Francesco Tarantini - vogliamo sensibilizzare il pubblico sull'importanza di proteggere l'ambiente e la biodiversità, valorizzando sapori e saperi dei territori protetti. La partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore mira a rafforzare la rete di collaborazione tra i parchi italiani, fornendo spunti preziosi per la gestione futura delle aree protette, nell’ottica della sostenibilità. L’invito è a non perdere l’opportunità di partecipare, per immergersi nella natura e condividere momenti di cultura, apprendimento e divertimento in un contesto unico".