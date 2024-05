Gastronomia locale e birre artigianali, a Bari torna il Villaggio del Gusto: stand in largo Giannella

La manifestazione, in programma dal 6 al 12 maggio su largo Giannella, intende promuovere il territorio pugliese attraverso la qualità della birra artigianale di Puglia e della gastronomia locale da strada. È stata presentata questa mattina, nella sala giunta della Camera di Commercio la decima edizione del Villaggio del Gusto 2024 - CAB edition, promossa dall’associazione De Gustibus Vitae in collaborazione con CNA Area Metropolitana di Bari.

In particolare, dal 6 al 9 maggio si svolgerà l’ormai consolidata manifestazione legata alla gastronomia tradizionale e alla birra artigianale di Puglia in occasione della Festa di San Nicola, mentre dal 10 al 12 maggio il 'Villaggio del Gusto' si trasformerà nel 'Villaggio del Giusto' e, in collaborazione con LeZZanZZare e altre associazioni attive nel sociale, promuoverà una serie di eventi inclusivi come le premiazioni dei birrifici artigianali attivi nei processi di inclusione sociale, delle attività di food & beverages attive per il sociale e delle personalità attive nel mondo del sociale, degustazioni alla cieca con sommelier non vedenti e pubblico bendato, lezioni in Lis dedicata agli abbinamenti gastronomici, concerti e dj set con artisti diversamente abili.

Per l'occasione è stato istituito il premio 'Villaggio del Giusto', intitolato quest’anno alla figura di Pino Tulipani, primo garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia scomparso nel 2020, storicamente impegnato in favore delle persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali e protagonista di numerose battaglie in difesa delle persone fragili.

Il 'Villaggio del Gusto 2024 - CAB Edition' vedrà la presenza di 30 stand gastronomici con menù selezionati dalla rete 'Mordi La Puglia' e 6 birrifici artigianali pugliesi selezionati dalla rete dei Birrai Artigianali di Puglia, con oltre 50 stili di birre in abbinamento e a rotazione. Tra le novità delle proposte gastronomiche di questa edizione gli spaghetti all’assassina, gli arancini gourmet siciliani, la rosticceria e la pasticceria napoletane, i veri arrosticini abruzzesi abbinati e le olive ascolane, le pittule e i pasticciotti leccesi, la strazzata lucana, passando dagli hamburger podolici al caciocavallo impiccato con il pulled pork, i salumi di Norcia e quelli calabresi, il pollo fritto e i torroni di Gallipoli, il pistacchio siciliano in tutte le sue varianti, oltre alle proposte classiche del Villaggio del Gusto come panzerotti baresi, sgagliozze, focaccia barese e altamurana, polpo arrosto ma anche panini con arrosti di carni allevate in Puglia, bombette e zampina, chips fritte e fish&chips di Galatina, panini con la porchetta di Grumo Appula, panini gourmet farciti con salumi e formaggi artigianali locali, le tette di Venere di Noci, i taralli pugliesi fatti a mano e i piatti tipici della cucina barese.

Quest’anno sarà presente anche uno stand interamente dedicato a prodotti senza glutine, compresa una birra artigianale di Puglia gluten free.

Ricco anche il programma di intrattenimento, con la direzione artistica di Pasquale 33 e della Giorgio Griffa Management, dell’animazione per bambini con il presidio permanente a cura di Amaltea Eventi con zucchero filato e pop-corn, principesse, super eroi, mascotte, ballon art, trucca bimbi.