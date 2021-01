"Possibile taglio di oltre un terzo delle retribuzioni": sit in di protesta, manifestano le lavoratrici delle pulizie per la Città Metropolitana

Secondo Filcams Cgil "la riduzione approvata" potrebbe produrre "un taglio delle prestazioni in termini di ore lavorabili. In questo periodo di emergenza epidemiologica determinatasi per la diffusione del virus Covid-19 evidenziamo l'inopportunità della riduzione"