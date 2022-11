L'istituto Cuccovillo di Bari esporta le competenze tecniche in Albania e Montenegro: "Realizziamo un corso di formazione trasfrontaliero"

Un meeting internazionale per analizzare i risultati ottenuti attraverso la collaborazione fra i tre Paesi frontalieri e per dare continuità al corso di specializzazione tecnica congiunta. Sono iniziati oggi a Bari i lavori del tavolo tecnico per il progetto di formazione transfrontaliera che coinvolge Italia, Albania e Montenegro. Le attività di coordinamento, affidate alla Fondazione Itc Cuccovillo di Bari, permetteranno di formare tecnici altamente specializzati, con titoli di studio riconosciuti reciprocamente nei tre Stati. La condivisione delle competenze professionali anche in Albania e Montenegro, garantite dall'Istituto Tecnico barese, porterà alla formazione di 'super tecnici' che potranno lavorare spostandosi fra le 3 nazioni.

Saranno 25 gli studenti che entreranno a far parte del primo percorso di studi, suddivisi fra Italia, Albania e Montenegro. La formazione si svilupperà su un biennio di studi. Il progetto pilota avviato dall'Its Cuccovillo di Bari dovrebbe essere propedeutico all'avvio di un secondo corso congiunto da realizzare nei due Paesi esteri. I nuovi tecnici formati potranno inserirsi in un settore di mercato in forte espansione. "Le aziende albanesi e montenegrine potranno usufruire della professionalità e dell'alta specializzazione di questi nuovi lavoratori - sottolinea Lucia Scattarelli, presidente della 'Fondazione Its Cuccovillo'- ma anche le tante imprese pugliesi che lavorano in quei territori potranno assumere questa nuova forza lavoro qualificata".

