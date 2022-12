Fondi ministeriali per la logistica agroalimentare, stanziati 8 milioni per i porti di Bari e Brindisi

Ammonta a oltre 8 milioni di euro la somma assegnata all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale per lo sviluppo della logistica agroalimentare che serviranno alla realizzazione di due progetti: uno a Bari e l'altro a Brindisi. Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni previste: i due progetti presentati dall'Ente portuale sono stati ammessi a finanziamento.

Secondo quanto riporta l'agenzia 'Dire', nel capoluogo di regione si prevede di attrezzare, in via iniziale, 15 stalli dedicati a container e mezzi adibiti al trasporto refrigerato di merci legati all'agroalimentare, con particolare riferimento alle esigenze dei mezzi di trasporto refrigerati, infrastrutturando le aree portuali, dove attualmente sostano gli autoarticolati. Saranno quindi posizionati degli aerogeneratori in corrispondenza della zona 'Colmata Marisabella', attualmente adibita a piazzale portuale e specchio acqueo. Verranno installate delle apparecchiature per una potenza complessiva nominale di 500 KWp, così da garantire l'approvvigionamento energetico del sistema a supporto della logistica agroalimentare da fonte rinnovabile.

"Anche a Natale si lavora per lo sviluppo dei nostri porti - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi - Sotto l'albero abbiamo trovato il finanziamento, peraltro senza richiesta di ulteriore documentazione, per un progetto che abbiamo presentato al Ministero finalizzato all'implementazione della logistica legata all'agricoltura".