Al via l'edizione 2023 di Promessi Sposi, in Fiera 250 espositori per il salone dedicato al mondo del wedding

E' stata inaugurata negli spazi della Fiera del Levante la XXXVII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi – il matrimonio in vetrina". Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, il sindaco di Bari Antonio Decaro, la delegata alle politiche culturali della Regione Puglia Grazia di Bari, l'assessora allo sviluppo economico del Comune di Bari Carla Palone, il patron di Promessi Sposi Gaetano Portoghese e la showgirl Miriana Trevisan, madrina della manifestazione.

La cerimonia inaugurale ha avuto inizio con i saluti ai 14 wedding planner stranieri coinvolti nel progetto “Pugliain Wedding Tourism” che nei giorni della manifestazione gireranno il nostro territorio per conoscere e comprendere la Puglia, divenendo, successivamente, promotori della regione. Semyon Basalaev, Hellen Elizabeth King, Nahid Faroud, Efrem Alexander Prieto Machado, Ghada Blanco, Georgeta Ungurean, Verena Kindermann, Percy Sales, Tomas De Bruyne e gli italiani Diana Da Ros, Elena Renzi Tatiana Tabanelli, Alessandra Moretti e Ivonne Concu: sono questi i grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing, interessati a lavorare con i fornitori della regione per indirizzare le coppie di sposi, loro clienti, a pronunciare il “sì” proprio in Puglia.

“Questa fiera internazionale, attraverso gli scambi con questi esperti del settore, ci permetterà di comprendere meglio le dinamiche del matrimonio nel mondo – ha affermato l’Assore Lopane -. Il Wedding è un settore in crescita e continueremo a investire affinchè la Puglia diventi una destinazione sempre più ambita per questa cerimonia”.

Il consueto taglio del nastro ha dato il via ufficiale alla manifestazione, con l’apertura al pubblico che anche quest’anno nel salone nel quale è stato ricostruito costruire a 360° il giorno del matrimonio delle coppie. In Fiera del Levante si può trovare ogni dettaglio per organizzare le nozze, avendo a disposizione mai come quest'anno un'offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. La manifestazione accoglie, infatti, come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo del wedding, 250 espositori (circa il 20% in più rispetto alle ultime edizioni) tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro.

“Questa manifestazione è legata a un tema che è ormai un’industria, tra le leve più importanti della nostra economia – ha spiegato il Sindaco Decaro -. Ci sono migliaia di persone coinvolte nei vari ambiti dalle sale ricevimenti alla musica, dalle bomboniere ai fiori. È un indotto importante e questa fiera consolida all’interno della nostra città i rapporti di natura economica che cci permettono di diventare un punto di riferimento nel Sud del nostro paese”.

Per accedere al Salone Nazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.