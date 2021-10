Superbonus, Decaro: "Proroga solo per condomini rischia di lasciare fuori piccoli Comuni e borghi"

"Vediamo che hanno prorogato" il Superbonus "solo ai condomini fino al 2023 ma l'efficientamento energetico è importante per tutte le abitazioni. Il rischio è di fare efficientamento energetico solo nelle grandi città lasciando fuori piccoli comuni e borghi, per esempio le aree interne di montagna, dove ci sono solo piccoli edifici e non condomini".

Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, interviene in merito alle misure per il prolungamento del Superbonus al vaglio del governo.

"Per noi sindaci - dice Decaro, le cui dichiarazioni sono riportate dall'Ansa - il Superbonus è una iniziativa che abbiamo ritenuto fondamentale sia per l'efficientamento energetico degli edifici sia come leva economica per i territori. Avevamo chiesto di estenderlo anche al patrimonio di edilizia residenziale pubblica popolare di proprietà comunale e alle strutture ricettive, che esercitano anche un marketing attrattivo dal punto di vista turistico per i nostri territori. Però non sappiamo se nella bozza ci sono".

"Servono ulteriori risorse probabilmente - conclude - ma anche semplificazioni per gli interventi sull'edilizia e più in generale sulle rigenerazioni urbane. Vediamo quello che sta accadendo, per esempio, con i due diversi pareri del Consiglio nazionale dei lavori pubblici e l'altro del Ministero dei Beni culturali sulla sagoma degli edifici. Chiediamo norme chiare, precise e semplificazione".