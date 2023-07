Grano importato dall'estero, gli agricoltori pugliesi protestano: "Uniti in difesa dei prodotti italiani"

"Non contestiamo la necessità di importare una quota di grano dall’estero per coprire parte del fabbisogno industriale, ma temiamo che quella quota si avvii a essere maggioritaria e che l’aumento incontrollato delle importazioni porti alle estreme conseguenze una dinamica già in atto: la riduzione progressiva della produzione di grano italiano, la chiusura di centinaia di aziende cerealicole e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Per non parlare delle questioni attinenti alla sicurezza e alla salubrità degli alimenti". Sono queste le parole di Cia Puglia, Gennaro Sicolo, che annuncia la presenza degli agricoltori baresi, della Capitanata e della Bat alla manifestazione di protesta che si terrà domani a Foggia.

"Da mesi stiamo conducendo una campagna sugli squilibri nella catena del valore che penalizzano la cerealicoltura pugliese e ne mettono seriamente a rischio il presente e il futuro - dichiara Sicolo - Assieme alla Capitanata, anche l’area metropolitana di Bari e la provincia della Bat esprimono numeri importanti in termini di superfici coltivate, quantitativi prodotti, qualità del cereale più nobile, aziende agricole, centri di ricerca, lavoratrici e lavoratori impegnati in tutte le fasi di coltivazione e raccolta".

Nell’area metropolitana di Bari sono 1113 le aziende cerealicole, mentre 197 sono attive nella Bat: assieme alle 4950 imprese del Foggiano, rappresentano la punta d’eccellenza italiana ed europea nella produzione del grano duro. "Tutte le realtà produttive cerealicole pugliesi - dichiara Giuseppe De Noia, presidente di Cia Levante (Bari-Bat) - saranno rappresentate nella manifestazione del 12 luglio a Foggia. Vogliamo lanciare un messaggio forte al governo: il 'dossier grano duro' merita e necessita la massima attenzione, le misure di tutela e sostegno più incisive e tempestive possibili, perché la disattenzione degli ultimi anni ha arrecato fin troppi danni che risultano evidenti dal calo delle superfici coltivate e dalla diminuzione della produzione italiana, la base indispensabile per il made in Italy legato alla pasta".

Le persistenti e abbondanti piogge di maggio e giugno sono state uniformi su tutta la Puglia. Le conseguenze del maltempo hanno portato a una riduzione delle rese che oscilla, a seconda dei diversi casi, dal 20% al 40%. Calano le rese, restano alti i costi di produzione, aumentano le difficoltà nella fase di raccolto con una parte delle spighe 'allettate' e schiacciate verso la parte bassa del terreno. "L’anno scorso - mette in rilievo Angelo Miano - la media fu di 23 quintali per ettaro. Quest’anno, probabilmente, si attesterà attorno ai 27-28 quintali per ettaro, ma senza quella concentrazione di piogge avremmo potuto raccogliere all’incirca il 30% in più".

In Puglia e più in generale nel Mezzogiorno d’Italia, nel 2023 è diminuito del 3,2% il numero di aziende agricole che hanno deciso di seminare grano duro. È quanto emerge dall’indagine Istat più recente. Decrescono la superficie agricola coltivata e il prezzo del grano duro italiano, che nel giro di un anno è diminuito del 40%; allo stesso tempo, aumentano i prezzi di tutti i prodotti trasformati della stessa filiera: dalla semola, al pane e alla pasta, come confermano le rilevazioni del Mise. Il primo e più importante anello della filiera è penalizzato, tutti i segmenti successivi raccolgono i profitti di una vera e propria esplosione dell’export: nel 2022, le esportazioni di pasta italiana sono cresciute del 5,1%, del 31% in termini di valore, per un totale di 3,7 miliardi. "Qualcosa non torna - scrive la Cia Puglia in una nota - Allo stesso tavolo, alcuni commensali si riempiono la pancia, ad altri non vengono lasciate nemmeno le briciole".