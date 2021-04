"Lasciati nell'incertezza", a Bari gli ambulanti tornano a protestare: manifestazione davanti alla Regione

La nuova manifestazione indetta da più sigle di categoria per chiedere più attenzione per un settore messo a dura prova. A Emiliano la richiesta di un tavolo tecnico per garantire la riapertura definitiva dei mercati e indennizzi per gli effetti della zona rossa

"Una categoria lasciata in zona marrone", mentre la pesante incertezza per il futuro "mette in subbuglio i lavoratori". Domani, a Bari, gli ambulanti tornano a manifestare contro le chiusure e i danni patiti per la prolungata permanenza della Puglia in zona rossa. L'appuntamento è davanti alla sede della Regione sul lungomare, per la mobilitazione indetta da più associazioni di categoria: Ugl terziario, Fivag Cisl, Fiva Confcommercio, Anva Confesercenti, Goia Puglia, Fenimprese e Federcommercio.

"La mancanza di chiarimenti per la ripartenza - affermano i rappresentanti della categoria - sta mettendo a dura prova lo stato d'animo dei venditori che sono stati lasciati soli e senza aiuti ad affrontare la vita quotidiana con una politica regionale al momento assente".

Le associazioni "chiedono a gran voce al presidente della regione, un incontro per istituire l'apertura di un tavolo tecnico che spazi dall'apertura di tutti i mercati pugliesi senza che nessuno di questi sia oggetto di chiusure da parte dei sindaci, a un indennizzo per la chiusura forzata derivante dagli effetti della zona rossa". "In più - spiegano - servono rassicurazioni per la ripartenza dei mercati e della loro continuità di svolgimento in caso di ritorno in zona rossa, con la garanzia che questi non vengano richiusi dato che per la ripartenza, si ha bisogno di nuovi investimenti; questo, sottolineano le associazioni di categoria, non si aggiunga al danno della merce invenduta che giace nei furgoni, la beffa per i nuovi investimenti. Per questo e per dare voce alle nostre ragioni - concludono - daremo atto a nuove manifestazioni se non saremo ricevuti".

(foto: l'ultima protesta degli ambulanti a Carbonara)