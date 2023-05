Caro affitti, parlano i proprietari degli immobili: "I prezzi sono stabiliti dalla legge, ma poca offerta perché conviene diventare B&B"

Tende in piazza per protestare contro il caro affitti: la protesta degli studenti anche all'esterno dell'Ateneo di Bari ha sollevato il velo da un problema che anche nel capoluogo pugliese è sentito, ovvero il calvario che un fuorisede deve vivere per trovare una casa a un prezzo adeguato in città, tra affitti monstre e poche disponibilità.

La diffusione dei b&b

Questo perché, se la domanda è elevata, lo stesso non si può dire dell'offerta, come conferma Stella Fragassi, responsabile della sezione barese di Unioncasa, associazione a supporto dei proprietari immobiliari a livello nazionale: "Sempre meno abitazione vengono messe a disposizione di studenti o altri affittuari, perché il margine di guadagno nella trasformazione della casa in un B&B è molto più elevato". Un fenomeno che ha coinvolto soprattutto il caratteristico borgo antico del capoluogo, dove sempre più residenti hanno lasciato la prima o la seconda abitazione per destinarla al più redditizio turismo. "Ci sono poi altri aspetti positivi legati alla trasformazione in bed and breakfast, tra cui la possibilità di avere l'immobile libero per più tempo, minori danni visto il minore tempo di permanenza e il fatto di non doversi sobbarcare sfratti con affittuari morosi. È comprensibile che molti lo preferiscano al normale affitto".

I contratti calmierati

Chi invece sceglie di affittare una camera agli studenti fuorisede, giocherebbe al rialzo con il prezzo, arrivando anche a 600 euro per una doppia, come aveva raccontato a BariToday uno dei giovani manifestanti. Una polemica che il vicesegretario nazionale dell'Associazione piccoli proprietari case, Mauro Simone, spiega essere "in parte strumentale, perché la gran parte dei contratti per studenti universitari sono sottoposti alla legge 431 del 1998, ovvero rientranti nei contratti stipulati con i Comuni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sia dell'inquilinato che della proprietà". Ci sono quindi degli accordi territoriali per la parte abitativa, che valgono sia per le famiglie che per gli studenti fuorisede, indicando le tariffe minime e massime applicabile, oltre alla durata dei contratti, che possono spaziare tra sei e 36 mesi. "In genere restano immutati - aggiunge Simone - Non si possono modificare, quindi non esiste questa ipotesi, se non raramente quando il proprietario ha interesse a stipulare a canone libero. Quando in un contratto quadriennale il proprietario può chiedere qualunque cifra e in quel caso è la legge che consente al proprietario di scegliere un fitto libero, ma la gran parte dei contratti sono concordati e non modificabili. Queste polemiche sono spesso manovrate dalla politica". Prezzi calmierati che, secondo i dati forniti dall'Appc sono ben più bassi di quelli dichiarati dai manifestanti: "Un immobile di cento metri quadri normalmente viene affittato a tre o quattro studenti. Prendendo a riferimento la migliore zona di Bari, ovvero il Murattiano in strade come corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella o altre aree rinomate, il fitto massimo previsto dai contratti concordati è di 640 euro. Se lo dividiamo quindi per quattro coinquilini, la spesa è di circa 160 euro. A cui va poi aggiunto il costo del condominio, che va appunto frazionato tra gli studenti, in media parliamo di una cifra di circa 50 euro, che porta il totale intorno ai 200 euro".

"Le associazioni non possono fare molto, deve intervenire lo Stato"

C'è naturalmente chi fa il furbetto, sfuggendo al controllo delle associazioni di categoria, visto che la legge 431 consiglia, ma non rende obbligatorio l'affidarsi a un'associazione di categoria nel momento di stipulare il contratto, che va esclusivamente a confermare al Comune che l'accordo rientra nei limiti imposti dai singoli Comuni. Anche per l'Appc, però, quello che rende anomala l'attuale situazione del mercato immobiliare in Puglia, e non solo, è l'esplosione dei contratti di trasformazione dell'immobile in attività extraalberghiera. "C'è una difficoltà a trovare una casa per molti studenti, è vero - conclude Simone - ma qui a regolamentare deve essere il Comune o lo Stato, non siamo noi come associazione a poter impedire a chi ha un tugurio di affittarlo a 300, 400 o persino 500 euro a un turista che vuole soggiornare in città, per di più facendo concorrenza a strutture ricettive meglio organizzate".