Vertenza Arpa Puglia, i lavoratori contro il taglio dei fondi regionali: "Decine di precari rischiano il posto"

La protesta parte dal possibile taglio ai finanziamenti regionali che, qualora fossero confermati, rischierebbero di mandare a casa anche dopo 48 mesi decine di lavoratrici e lavoratori precari. Si è tenuta ieri un'assemblea presso la sede centrale di Arpa Puglia a Bari, in seguito dello stato di agitazione dichiarato dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

Al centro del dibattito, c'è anche la chiusura netta dell’amministrazione di Arpa sul mancato riconoscimento dello smart working, delle progressioni verticali. della mobilità interna. "Tutti temi fondamentali per il benessere organizzativo e tutti puntualmente ed ostinatamente negati", commenta la Fp Cgil in una nota.

Nel corso dell’Assemblea una delegazione di sindacalisti ed Rsu ha incontrato la Direzione Strategica, ma le rassicurazioni non sono risultate sufficienti a sospendere lo stato di agitazione.

"Nelle prossime ore, su mandato delle lavoratrici e dei lavoratori - spiega la Fp Cgil Bari - saranno formalizzate nuove e più incisive forme di protesta, non escludendo anche il ricorso allo sciopero, qualora non dovessero pervenire puntuali risposte anche in merito all’apertura di tavoli di confronto e di negoziazione che devono definirsi in tempi stretti. La Regione Puglia ci deve dire con nettezza cosa intende fare di una Agenzia Regionale dalla valenza strategica per l’Ambiente, la Prevenzione e la Salute dei cittadini pugliesi".