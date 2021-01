La protesta dei ristoratori contro le chiusure Covid: "Finta compassione dal governo, rischiamo di fallire"

"In quasi un anno abbiamo assistito ad una totale mancanza di programmazione del Governo, impreparato in occasione della prima ondata ma colpevolmente in ritardo e privo di idee sul medio e lungo periodo, che si è sempre nascosto dietro una finta compassione nei confronti delle nostre attività. Ma di compassione non si vive": è quanto hanno affermato gli imprenditori del settore Horeca, della ristorazione e dell'ospitalità che stamane, in piazza Libertà a Bari, hanno effettuato un sit-in di protesta contro le chiusure legate al Covid che da ormai quasi 12 mesi mettono in ginocchio il comparto.

"Questa è la conseguenza di quasi un anno di emergenza sanitaria che ha visto la ristorazione fatta a pezzi - spiegano gli imprenditori -, soggetta a provvedimenti illogici, additata come luogo di contagio (nonostante in pratica sia tutto fermo da Marzo 2020), liquidata con misure di ristoro assolutamente insufficienti mentre nel frattempo tasse, utenze e affitti continuavano a richiedere pagamenti da imprenditori che non percepiscono stipendi da mesi. E mentre si litiga su chi dovrà decidere dei Recovery Funds, in Italia continuano a fallire migliaia di aziende".