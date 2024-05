La protesta dei lavoratori Sanitaservice contro la Regione: "Mancano premio Covid e piano assunzioni"

Sostituzione del personale in quiescenza delle sanitaservice pugliesi, attraverso un piano straordinario di assunzioni e la trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time, corresponsione per il personale delle Sanitaservice del premio Covid anno 2020 e l’immediata applicazione del Cccnl Aiop Sanità privata per il personale dei Centri di Riabilitazione. "Sono questi i temi - dichiarano i Segretari Generali Luigi Lonigro della FP Cgil Puglia, Aldo Gemma della Cisl FP Puglia e Paola Bruno della Uil FPL Puglia - che abbiamo posto all’attenzione del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, e del Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, con una nota dello scorso 8 aprile rimasta ad oggi senza utile riscontro e su cui invece ci attendiamo di ricevere un positivo riscontro nella giornata del 6 maggio".

"Altrimenti - continuano i rappresentanti sindacali - insieme ai lavoratori riuniti sotto la presidenza della Giunta Regione decideremo le ulteriori iniziative vertenziali da mettere in campo per far valere il sacrosanto diritto dei lavoratori delle sanitaservice a non essere discriminati ulteriormente rispetto ad altri lavoratori sul pagamento del premio Covid 2020, visto che la Regione ha già versato tale premio da diverso tempo per gli altri soggetti interessati, mentre a questi ultimi non solo non ha ancora liquidato il premio ma intende corrispondere poco più del 50% del compenso riconosciuto agli altri; e per difendere il legittimo diritto del personale dei Centri di Riabilitazione ex articolo 26 a vedersi applicato da subito il CCNL AIOP Sanità Privata, come stabilito dalla DGR numero 1490 del 2022 e sulla cui inosservanza la Regione non prende provvedimenti e ne permette la violazione".